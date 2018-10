Euro a crescut spre pragul de 4,67 lei. Aurul, la cel mai mare nivel din ultimele trei luni

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6325 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins luni. Pretul aurului a scazut la cel mai slab nivel din 10 februarie 2016 pana in prezent, informeaza news.ro.Luni, euro a scazut la 4,6332 lei. Marti,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6426 lei/euro, in scadere usoara fata de nivelul atins marti. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 4,0055 lei la 4,0024 lei. Cursul francului elvetian…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6426 lei/euro, in scadere usoara fata de nivelul atins marti. Marti, euro a crescut la 4,6428 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6250 lei/euro, in crestere cu 0,10- fata de nivelul atins vineri. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,9908 lei la 4,0000 lei. Cursul francului elvetian…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6283 lei/euro, in crestere cu 0,08% fata de nivelul atins luni. Pretul aurului a continuat sa scada pana la cel mai mic nivel din aprilie 2016 pana in prezent, transmite News.ro . Luni, euro a scazut la 4,6248 lei/euro, cel mai…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6248 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins vineri. Pretul aurului a scazut la cel mai mic nivel din aprilie 2016 pana in prezent. Vineri, euro a crescut la 4,6315 lei, titreaza News.ro. Nivelul atins luni, 4,6248…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6367 lei/euro, in scadere cu 0,31% fata de nivelul atins luni, cel mai scazut prag al monedei euro din luna mai pana in prezent. Aurul a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimul an. Luni, euro a scazut la 4,6512 lei, titreaza…

- Dolarul american s-a depreciat de la 4,0128 lei la 3,9954 lei. Cursul francului elvetian a scazut de la 4,0037 lei la 4,0019 lei. Lira sterlina a scazut de la 5,2150 lei la 5,2019, cel mai slab nivel din 7 martie, cand a fost 5,1994 lei. Pretul gramului de aur a crescut de la…