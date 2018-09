Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6559 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins joi, cel mai mare nivel din 17 august pana in prezent, transmite News.ro . Joi, euro a scazut la 4,6519 lei. Vineri, euro a urcat la 4,6559 lei, cel mai mare nivel din 17 august, cand a fost 4,6569 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a coborat de la 3,9743 lei la 3,9517 lei. Cursul francului elvetian a crescut de la 4,1133 lei la 4,1351 lei. Lira sterlina a scazut de la 5,2505 lei la 5,2123 lei. Pretul…