Euro a crescut spre 4,67 lei. Aurul, la cel mai mare nivel din ultimele trei luni

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6674 lei/euro, in crestere cu 0,10% fata de nivelul atins miercuri. Miercuri, euro a coborat la 4,6628 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6605 lei/euro, in crestere usoara fata de nivelul atins marti, cel mai mare nivel din 13 august pana in prezent. Marţi, euro a urcat la 4,6603 lei. Miercuri, euro a urcat la 4,6605 lei, cel mai mare nivel din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6332 lei/euro, in scadere cu 0,17% fata de nivelul atins vineri. Vineri, euro a crescut la 4,6410 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 3,9875…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6217 lei/euro, in scadere cu 0,08% fata de nivelul atins miercuri, cel mai slab nivel din decembrie 2017 pana in prezent. Miercuri, euro a scazut la 4,6255 lei, titreaza News.ro. Joi, euro a scazut la 4,6217 lei/euro, cel mai mic…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6248 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins vineri. Pretul aurului a scazut la cel mai mic nivel din aprilie 2016 pana in prezent. Vineri, euro a crescut la 4,6315 lei. Nivelul atins…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6248 lei/euro, in scadere cu 0,14% fata de nivelul atins vineri. Pretul aurului a scazut la cel mai mic nivel din aprilie 2016 pana in prezent. Vineri, euro a crescut la 4,6315 lei. Nivelul atins luni, 4,6248 lei/euro,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6273 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins miercuri, cel mai scazut prag al monedei euro din luna mai pana in prezent. Miercuri, euro a scăzut la 4,6282 lei. Nivelul atins joi, 4,6273 lei/euro, este…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6367 lei/euro, in scadere cu 0,31% fata de nivelul atins luni, cel mai scazut prag al monedei euro din luna mai pana in prezent. Aurul a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimul an. Luni, euro a scazut la 4,6512 lei, titreaza…