EURO 2020. România – Malta, 1-0, meci chinuit și umilitor pentru naționala noastră la Ploiești De la pronosticurile avantate, conform carora vom bate cu 6-0 (pe puțin!) iata-ne spre sfarșitul meciului dintre naționalele Romaniei și Maltei, agațandu-ne chinuit de un 1-0 obținut in debutul reprizei secunde prin golul lui Pușcaș. Am jucat prost, anemic, neinspirat, cu o Malta care, pentru inspaimantații noștri fotbaliști parea o Spanie cat un munte. Ne uitam ingroziți la ceas, fiindca Spania asta malteza era pe noi in finalul meciului. A și egalat, e drept din offsite, ceea ce a dus la anularea golului, in coada unei partide care a aratat limite uriașe in naționala Romaniei. Jocul n-a avut… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

