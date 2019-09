Portughezii i-au invins categoric pe sarbi la Belgrad Rezultatele inregistrate sambata in grupele preliminariilor EURO 2020: Grupa A Anglia vs Bulgaria 4-0 Au marcat: Kane '24, '50 - pen., '73 - pen., Sterling '55 Kosovo vs Cehia 2-1 Au marcat: Muriqi '20, Vojvoda '67 / Schick '16 Clasamentele preliminariilor pentru EURO 2020 1. Anglia 3 meciuri (14-1) 9 punctea in grupr 2. Kosova 4 (7-5) 8 3. Cehia 4 (6-8) 6 4. Muntenegru 4 (3-10) 2 5. Bulgaria 5 (5-11) 2 Grupa B Lituania vs Ucraina 0-3 Au marcat: Zinchenko '7, Marlos '27, Malinovsky '62 Serbia vs Portugalia 2-4 Au marcat: Milenkovic…