Euro 2020, preliminarii: Franța vs Turcia, derbiul zilei (programul complet al disputelor) Cel mai interesant meci al zilei din preliminariile pentru Euro 2020 este, cel puțin pe hârtie, cel dintre Franța și Turcia. Ambele echipei au 18 puncte, iar confruntarea din aceasta seara ar putea stabili câștigatoarea Grupei H.



Grupa A

Kosovo vs Muntenegru

Bulgaria vs Anglia



Grupa B



Ucraina vs Portugalia

Lituania vs Serbia

Grupa H

Moldova vs Albania

Franța vs Turcia

Islanda vs Andorra



Situația în cele trei grupe

Clasament Grupa A

1 Anglia 12 puncte (20-6)/ minus un meci

2 Cehia 12 (11-9)

3 Kosovo 8/ minus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

