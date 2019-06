Euro 2020, preliminarii: Alexandru Cicâldău nu va face deplasarea pentru meciurile României cu Norvegia şi Malta În ultima partida jucata în play-off-ul Ligii 1, Alexandru Cicâldau a acuzat probleme musculare. În prezent, mijlocasul Craiovei si al nationalei României se afla la finalul procesului de recuperare în cantonamentul de la Mogosoaia, informeaza frf.ro, potrivit News.ro.

Selectionerul primei reprezentativei, Cosmin Contra, si cel al selectionatei U21, Mirel Radoi, împreuna cu staff-ul medical au decis ca tricolorul sa nu faca deplasarea cu echipa mare în Norvegia si Malta pentru a evita aparitia unei posibile recidive a accidentarii.

Astfel,…

Sursa articol: hotnews.ro

