Stiri pe aceeasi tema

- Un nou meci excepțional al selecționatei de tineret a Romaniei, dupa victoria in fața Croației. Reprezentativa Romaniei a invins, vineri, selecționata Angliei, cu scorul de 4-2, in cel de-al doilea meci al grupei C de la Euro U21. Tricolorii ocupa acum primul loc in grupa și au mari șanse de a juca…

- România U21 se pregateste de al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino, contra Angliei, vineri, de la ora 19:30. Aidy Boothroyd, selectionerul englezilor, a declarat la conferinta de presa ca tricolorii se vor multumi, probabil, si cu o remiza, informeaza Mediafax.Englezii…

- Vineri seara, de la ora 19:30, Romania disputa un meci foarte important la Campionatul European U21, impotriva reprezentativei de tineret a Angliei. "Tricolorii" lui Mirel Radoi au invins Croația in prima etapa a grupelor (4-1), in timp ce englezii au cedat dramatic in fața Franței (1-2), dupa un gol…

- Echipa naționala de fotbal U21 a invins Croația cu 4-1 și incepe, de azi, pregatirea pentru partida de vineri cu Anglia (Cesena, ora 19:30, TVR 1 și liveTEXT pe gsp.ro) Astfel, "tricolorii" care au jucat mai puțin sau au ramas pe banca de rezerve aseara au pregatit un antrenament care va incepe azi,…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a debutat victorios, depașind cu scorul de 4-1 (2-1) reprezentativa Croatiei… Au inscris: Puscas (minutul 11 – penalti), Hagi (minutul 14), Baluta (minutul 66), Adrian Petre (minutul 90) / respectiv Vlasic (min. 18)… Doua goluri ale meciului jucat la Serravale…

- Naționala U21 a Romaniei iși incepe marți aventura la Campionatul European din Italia, unde se va duela in primul meci cu reprezentativa Croației. Partida va avea loc de la ora 19:30 și prinde naționala tricolora in forma buna. Fortuna ofera cota 3.85 pentru victoria echipei lui Mirel Radoi! Cota 55.…

- La aproape 2.000 de kilometri departare, pe plaiurile mioritice, mii de voci urla ca din gura de sarpe si plang ca pruncii mici care au colici. „A luat foc Catedrala Notre Dame”, se dau ei de ceasul mortii. Romanii, inclusiv aradenii, care au vazut ori ba monumentul istoric din Paris, distribuie…

- Istvan Kovacs va arbitra la turneul final al Campionatului European under 21, în aceasta vara, competitie la care echipa României este calificata, a anuntat FRF, potrivit News.ro.Kovacs îi va avea ca asistenti pe Ovidiu Artene si Vasile Marinescu.Pentru turneul din…