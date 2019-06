Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 16 iunie, a inceput Campionatul European sub 21 de ani gazduit de Italia și San Marino, turneu final la care Romania este prezenta pentru prima data dupa 1998. Vezi programul și televizarile de la EURO 2019. Grupa A 16 iunie: Polonia – Belgia 3-2 (19:30, TVR 1, TVR HD) Italia – Spania (22:00,…

- Nationalele de fotbal ale Angliei si Italiei s-au calificat vineri in optimile de finala ale Cupei Mondiale feminine de fotbal din Franta. Intr-un meci din Grupa D, Anglia a trecut de Argentina cu 1-0 prin golul lui Jodie Taylor din minutul 61. Invingatoare si in primul meci din grupa,…

- Fotbalistul Alexandru Pascanu, care a crescut de la varsta de 5 ani in Marea Britanie, a declarat, pentru AGERPRES, ca se simte roman si nu englez, precizand ca isi doreste foarte mult sa invinga Anglia la Campionatul European de tineret, programat in perioada 16-30 iunie in Italia si San Marino. "Eu…

- Comform asteptarilor, din lot face parte si bihoreanul George Puscas, golgheterul nationalei U21. Fost jucator la Viitorul Marghita, CF Liberty si FC Bihor, Puscas este originar din Balc si activeaza actualmente la US Palermo. Conform site-ului oficial al FRF, cei 23 de jucatori convocati…

- Romania joaca, de la ora 13:00, contra Olandei, meciul decisiv pentru calificarea in a doua grupa valorica a hocheiului mondial! O victorie ne aduce automat calificarea, indiferent de rezultatul Poloniei, care are meci tot azi. Romania, lider in Grupa B a Diviziei I, joaca azi impotriva ultimei clasate,…

- Capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis, Gabriel Trifu, a declarat, joi, dupa tragerea la sorti a meciurilor cu Zimbabwe, ca se bucura de faptul ca Marius Copil, cel mai bine clasat jucator roman, va juca primul iar Romania are ocazia sa inceapa intalnirea de la scorul de 1-0. "Ma bucur ca Marius…

- Romania joaca in aceasta seara cu Insulele Feroe, intr-un meci din preliminariile pentru EURO 2020. Partida se joaca pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu" din Cluj, arena pe care „tricolorii" disputa primul meci oficial de la eșecul lamentabil cu Lituania, 0-3, in septembrie 2008. Partida din aceasta…

- Un judecator din Marea Britanie a condamnat trei barbati la 17 ani de inchisoare, dupa patru saptamani de proces, acestia facandu-se vinovati de fraudare a transmisiunilor meciurilor din Premier League.Cei trei, Steven King, Paul Rolston si Daniel Malone obtineau sume importante de bani din…