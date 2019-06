Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman, care a scos un penalti și a inscris doua goluri la meciul castigat de nationala de tineret cu scorul de 4-2 in fata echipei Angliei, la Campionatul European, a declarat ca pentru el si colegii sai a fost o seara fantastica si a venit timpul sa fie rasplatiti dupa munca depusa.“A…

- Mijlocasul Ianis Hagi a declarat, vineri, ca echipa României va mai disputa multe meciuri la Campioantul European de tineret din Italia. "Când vezi pe teren ca poti, vezi ca ai sperante, vezi ca se poate câstiga meciul, mergi pâna la capat, încerci sa marchezi acel…

- Florinel Coman, eroul din finalul partidei Romania - Anglia de la Campionatul European de tineret din Italia, a declarat la finalul partidei ca victoria este mai importanta decat cele doua goluri marcate de el...

- Romania U21 a invins Anglia U21, scor 4-2, in al doilea meci de la Campionatul European de tineret, iar fanii englezi s-au aratat complet nemulțumiți de prestația favoriților.In cadrul live text-ului BBC, fanii englezi si-au iesit din minti pe final: "Wow. Ce se intampla cu defensiva asta?…

- Presa intenaționala relateaza pe larg victoria României împotriva Angliei (4-2, Euro Under 21), iar Gazzetta dello Sport titreaza pe prima pagina a ediției on-line urmatoarele: "Final nebun, România în Paradis: 4-2 cu Anglia".Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- Vineri seara, de la ora 19:30, Romania disputa un meci foarte important la Campionatul European U21, impotriva reprezentativei de tineret a Angliei. "Tricolorii" lui Mirel Radoi au invins Croația in prima etapa a grupelor (4-1), in timp ce englezii au cedat dramatic in fața Franței (1-2), dupa un gol…

- UEFA a deschis o procedura disciplinara contra Muntenegrului pentru insulte rasiste la meciul cu Anglia, disputat, luni seara, la Podgorica, si castigat de englezi cu scorul de 5-1, relateaza News.ro.Citește și: Ucraina ar putea sa piarda doua meciuri la masa verde Decizia Comisiei…