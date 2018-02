EurActiv: Premierul Olandei administreaza un dus rece viselor Bulgariei despre Schengen si zona euro

Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- ”Avem pentru 2018 circa 1,5 miliarde de lei, bani pentru plasamente. Sunt plafoane de creditare negarantate pre-aprobate de 420 de milioane de lei, limite pentru motorina de 300 de lei pe hectar, 500 de lei pe hectar pentru achizitia de ingrasaminte si cash discount cu dobanda 0%. Putem acorda credite…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site -ul Camerei Deputatilor, informeaza AGERPRES . Salariul…

- "In cadrul UE, suntem un participant activ la procesul de consolidare a proiectului european. Viziunea pe care o sustin este sincera si constructiva, favorabila unei integrari mai profunde. Ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, avem legitimitatea sa participam…

- BrDoar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, in randul carora 27% au facut achizitii online anul trecut, arata datele publicate miercuri de Eurostat.…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Un numar de 107 agentii de turism din Romania au ramas fara licente de functionare, in 2017, in timp ce 125 astfel de societati au fost radiate la solicitarea expresa a acestora, reiese din datele Ministerului Turismului, publicate pe propria pagina de Internet. Conform statisticii, in cazul…

- Furtuna Eleanor a schimbat forma plajelor pe care le-a lovit. Prin forța bruta cu care a lovit, furtuna a adus tone de nisip și a creat noi peisaje coastele britanice, scrie BBC News. Noi „maluri de nisip” s-au dezvoltat de-a lungul coastei Cornwallului, cauzand inchiderea unei plaje de catre administrație,…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, comenteaza, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, despre lupta anticorupție, despre felul in care este ea perceputa de oamenii de buna-credința care nu cunosc jocurile din spatele cortinei. ”Oamenii de buna credinta, care nu cunosc jocurile din spatele…

- Reacția Ministerului de Externe al Olandei despre ambasadoarea care a petrecut Revelionul cu Nelu Iordache. Reprezentanții instituției au precizat ca ambasadorul Olandei, Stella Ronner Grubacic, s-a aflat intr-o vacanța la schi și nu a știut cu cine va la masa de Revelion, intrucat repartizarea invitaților…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…

- In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul a crescut cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016.Citeste si: BOMBA anului: Radu Mazare a FUGIT din Romania si cere AZIL…

- Anul 2017 a adus schimbari politice in Europa, fiind organizate alegeri in mai multe state europene, printre care Olanda, Franta, Germania sau Austria, iar in urma acestora formatiunile extremiste au reusit sa obtina scoruri record pentru ultimele decenii.

- Ambasadorii a șapte state membre UE – Franța, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia – fac apel la reprezentanții coalitie de guvernare „sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției…

- "Am luat nota de poziția exprimata de cei 7 parteneri și aliați ai Romaniei cu privire la evoluțiile din domeniul justiției. Reasigurand asupra atașamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real și concret cu partenerii noștri europeni,…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii țarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca,...

- Eurovision 2018. Peste 70 de piese in preselectia pentru a reprezenta Romania Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona – semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai. Selectia Nationala Eurovision România a atras 72 de piese în cursa pentru…

- Fostul deputat PSD Adrian Constantin Simionescu si omul de afaceri Marian Fiscuci, ambii apropiati ai liderului PSD Liviu Dragnea, au fost trimisi in judecata de DNA pentru complicitate la evaziune fiscala si evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA remis Vocea.biz, Adrian Constantin Simionescu,…

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Gianni Pittella, liderul grupului Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European a transmis un mesaj clar: Romania, cat și Bulgaria, trebuie acceptate cat mai rapid in spațiul Schengen. "Trebuie sa extindem spațiul Schengen fara nicio ezitare asupra Romaniei și Bulgariei și apoi, asupra…

- Raluca Pruna spunea anul trecut ca drepturile omului sunt un lux. Pe aceeași logica, Remus Borza spune ca și justiția poate fi privita la fel, avand in vedere sumele de bani alocate. Deputatul se intreaba de ce alte ramuri, cum ar fi turismul nu primesc mai mulți bani, astfel incat economia Romaniei…

- Meciurile din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin s-au incheiat miercuri, Olanda si Norvegia obtinand calificarea in semifinale. Campioana olimpica din 2016, Rusia, a fost eliminata de campioana mondiala Norvegia, iar Cehia, echipa care a batut Romania in optimi, a fost…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a ratat, luni seara, calificarea in sferturile de finala ale CM din Germania, in fata Cehiei. Alte trei echipe – Rusia, Olanda si Norvegia – au obtinut calificarea in sferturi, care se vor juca marti si miercuri, pentru semifinalele competitiei. Cel mai puternic…

- La 28 de ani, pivotul Timea Tatar se afla la primul sau Mondial din cariera. Pana acum, jucatoarea de la Corona a prins foarte puține minute pe teren. A jucat mai mult in meciurile cu Paraguay și Franța, cand Ambros Martin a trimis in teren rezervele. Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin,…

- Aproape la fiecare meci, pentru a-și alege terenul, cel din dreapta mesei oficiale, romancele vin la sala de joc primele. Cat se echipeaza in vestiar, ii trimit pe antrenori sa ocupe banca tehnica. *Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante…

- Romania joaca in aceasta seara, de la ora 19:00, ultimul meci din grupa A de la Campionatul Mondial din Germania. "Tricolorele dau piept cu Franța, intr-un duel care va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Telekom Sport. ...

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reacționat la decizia luata de președintele Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Meleșcanu a reiterat faptul ca Romania susține in zona o soluție luata prin dialog. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a precizat, vineri,…

- 60 de potentiali antreprenori romani, veniti din Italia, Germania, Franta, Emiratele Arabe Unite sau chiar Australia au fost prezenti, miercuri, 6 noiembrie, la Camera de Comert si Industrie la evenimentul „Caravana Diaspora” in cadrul Proiectului „Romania acasa – Diaspora Start-Up”. Tinerii au fost…

- Transportatorii aerieni din Uniunea Europeana aveau, in 2015, un numar total de peste 6.500 de avioane utilizate pentru transportul pasagerilor și marfurilor, iar 46 de avioane (adica mai puțin de 1% din numarul total) aparțineau operatorilor din Romania, mai puțin decat 49 de avioane Lituaniei și…

- Grupele de la Turul de Elita: Grupa 1: Serbia, Spania (detinatoarea titlului), Ucraina, Cehia Grupa 2: Belgia, Croatia, Suedia, Cipru Grupa 3: Irlanda, Polonia, Georgia, Macedonia Grupa 4: Portugalia, Finlanda, Elvetia, Slovacia Grupa 5: Italia, Islanda, Olanda, Turcia Grupa 6: Franta, Austria, Danemarca,…

- Stefan Șimonca-Oprița are 17 ani și este in clasa a XI-a la Colegiul de Arte ”Sabin Dragoi” din Arad. Canta la vioara, viola și pian, dar și compune, iar pe scena se simte ”invingator”. Muzica este pentru el o rugaciune, lacrimeaza cand asculta Mahler, il topește recviemul lui Verdi. A castigat numeroase…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Institutul Oncologic ”Ion Chiricuța" din Cluj-Napoca a primit denumirea de ”Clinical Cancer Center” din partea instituției de profil europene, Organisation of European Cancer Istitutes (OECI). Evenimentul reprezinta o premiera pentru România…

- Cu toate ca pretul oualor aproape ca s-a dublat in mai putin de o luna, statistica lunii octombrie arata ca scumpirea a fost de doar 6,63%. Daca in urma cu o luna in magazine se mai gaseau oua la pretul de 50 de bani bucata, acum pretul oului se apropie de 1 leu. Este de asteptat ca…

- Fotbalul feminin s-a dezvoltat considerabil in Europa in ultimii cinci ani, conform unui raport dat publicitații de forul continental (UEFA), in care se arata ca Romania are peste 50.000 de jucatoare legitimate. Fotbalul feminin continua sa creasca in popularitate, iar jocul cu balonul rotund a primit…

- Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externa, Federica Mogherini, se afla sub tirul criticilor înainte de Consiliul General de luni, în care va fi discutata problema dezinformarii rusești. Mai mulți experți și politicieni o critica pe șefa diplomației…

- In anul 2009, Anca si Marius Farcasiu au cumparat doua femele de strut si un mascul, iar in prezent au 30 de familii, sacrificand, in fiecare an peste 1.000 de pasari. „Inainte sa ne apucam de aceasta afacere am trimis cateva e-mailuri in Germania, Franta si Olanda sa vedem daca cineva e…

- PSD insista ca masurile fiscale adoptate recent sunt bune, desi mediul de afaceri, numeroase sindicate si inclusiv primari social-democrati au contestat Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codul Fiscal. In fata acestor critici, insa, liderii PSD raspund acuzand bancile si multinationalele…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat vineri, la Oradea, ca Romania este „victima unui jaf al gulerelor albe”, „care nu ține de legislația romaneasca sau de acțiunea guvernamentala”. „Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza…

- "Ma surprinde faptul ca nimeni nu se indigneaza pentru faptul ca bancile din Romania, companii multinaționale, raporteaza pierderi sau profit zero de ani de zile, se extind ca activitate, au niște sedii foarte luxoase, un parc auto absolut spectaculos, fac team-buildinguri in stațiuni dintre cele…

