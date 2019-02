Euractiv: Internetul sub amenințarea cenzurii Daca Directiva privind Legea Drepturilor de Autor din cadrul Pieței Unice Digitale va deveni realitate în forma ei actuala, internetul nu va mai fi din acel moment un loc al liberului acces la informație și al dezbaterilor democratice, scrie Michal Kanownik, potrivit Euractiv, citat de Rador.

Internetul este amenințat de cenzura, care nu va afecta și restricționa doar accesul la informație și la orice alt conținut, dar va obstrucționa totodata și dezvoltarea și competiția echitabila [ale tehnologiei europene - n.trad.] în cursa contra industriilor tehnologiei avansate din SUA și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

