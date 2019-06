EUObserver: Premierul ceh atacă UE după ce dezvăluirea unei fraude a provocat scandal Premierul miliardar al Cehiei, Andrej Babiš, a acuzat oficiul anti-frauda al UE, OLAF, ca încearca sa-i &"destabilizeze&" țara. &"Eu consider auditul [realizat de OLAF] un atac împotriva Cehiei, un atac împotriva intereselor Cehiei [...] Este o destabilizare a Cehiei&", a declarat el marți în parlamentul ceh, potrivit EUObserver, citat de Rador.



&"Cehia cu siguranța nu va trebui sa înapoieze nici o subvenție [UE]. Nu exista nici un motiv pentru asta, întrucât eu nu violez nici o norma juridica ceha sau europeana&", a afirmat el. În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Corespondenți de presa aflați la Praga, citați de «Le Figaro», susțin ca manifestația de marți din capitala Cehiei este considerata a fi cea mai mare inregistrata vreodata in ultimele decenii. Premierul Andrej Babis este suspectat de fraudarea fondurilor europene. In plus, potrivit unui raport de audit…

- Aproximativ 100.000 de oameni au iesit marti in strada, la Praga, pentru a cere demisia premierului ceh Andrej Babis, suspectat de frauda cu subventii europene, in cele mai mari demonstratii de strada din ultimele decenii. Politicianul miliardar este suspectat de fraudare a subventiilor europene si…

- Multimiliardarul Babis, care conduce partidul populist ANO, a declarat agentiei CTK, preluata de DPA, ca nu crede ca se va ajunge la vot.Marti seara, la Praga este programata o noua manifestatie impotriva prim-ministrului; organizatorii se asteapta sa participe aproximativ 100.000 de persoane.…

- Cehia ar putea pierde fonduri europene în contextul în care Comisia Europeana a stabilit ca premierul Andrej Babis este în situatie de conflict de interese din cauza afacerilor cu plasare de active, relateaza cotidianul Hospodarske Noviny, potrivit Mediafax.Daca vor fi confirmate…

- Principiul politicii externe comune paralizeaza rolul de actor global al UE. Noua state, care vor „o Uniune Europeana mai puternica în lume”, cer acum un vot mai bun în uniunea statelor.La 17 iunie 2019, ministrii de externe din UE vor sa discute despre eficienta unei politici…

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza joi la Bruxelles, in marja summitului Consiliului European, pentru a incerca sa convinga UE sa aprobe amanarea Brexit-ului, solicitata miercuri, transmite EFE. Se preconizeaza ca reuniunea liderilor comunitari va incepe la ora 14:30 GMT, iar…

- Uniunea Europeana a facut multe pentru a mulțumi Regatul Unit în privința Brexitului și nu va mai face altele, a declarat miercuri șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, lasând puține speranțe într-o deblocare a situației la summitul UE din aceasta saptamâna, transmite…