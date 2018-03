EUObserver: Populismul din UE se hraneste cu saracie, avertizeaza Banca Mondiala

Stiri pe aceeasi tema

- Productivitate scazuta si somaj ridicat, valoarea imprumuturilor depreciate si incetinirea reformelor, cresterea economica cu incetinitorul, dar, in special, nivelul ridicat al datoriei publice fac din Italia, potrivit UE, una dintre cele trei tari cu "dezechilibre macroeconomice excesive". Celelalte…

- Cetațenii deținatori de pașaport vor fi notificați prin SMS inainte de a le expira documentul. Masura a fost luata de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generala de Pașapoarte, și Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, pentru eficientizarea procesului de eliberare a pașapoartelor.…

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului considera ca premierul Viktor Orban este rasist si xenofob, si nu vrea sa demisioneze din cauza afirmatiilor sale rostite recent in acest sens, asa cum i-a cerut ministrul de externe Peter Szijjarto, saptamana trecuta - se arata in comunicatul dat publicitatii…

- Grupul petrolier american Exxon Mobil Corp a anuntat ca renunta la asocierea cu Rosneft din cauza sanctiunilor impuse acestei companii in SUA si UE. In replica, rusii spun ca americanii vor suferi pierderi grave pentru ca au renuntat la proiectele comune.

- Administratiile regionale ale Scotiei si Tarii Galilor par a se indrepta spre o posibila coliziune constitutionala cu Regatul Unit, avand in vedere dezbaterea haotica pe tema iesirii din UE. Marti 27 februarie, cele doua guverne au emis masuri de urgenta sau asa-numite "reglementari de continuitate"…

- Multi oameni sunt uimiti de turnura eurosceptica pe care a luat-o Europa Centrala. In definitiv, in ultimele doua decenii, regiunea a cunoscut o dezvoltare economica solida. Banii de la Bruxelles au curs din abundenta, ajutand la transformarea infrastructurii. Niciodata nu a fost Europa Centrala mai…

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare în limba româna din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador.

- Printr-o miscare neasteptata, agentia Moody's a procedat ieri seara la revizuirea in crestere a ratingului Greciei cu doua trepte la B3 de la Caa2, inscriindu-se in tendinta creata de evaluarile celorlalte doua agentii care in ultimul timp au privit cu mai mult optimism decat ea evolutia Greciei. De…

- Riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, a anuntat, joi, seful Serviciului Public Salvamont din judetul Neamt, Raul Papalicef. Potrivit acestuia, alerta privind producerea unor avalanse a fost ridicata la gradul 5, grad maxim posibil. "Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa evite…

- Daca nu se vor lua masuri pentru a tine sub control progresele rapide ale Inteligentei Artificiale (AI), s-ar putea sa apara curand noi curente rauvoitoare de stiri false, atacuri cibernetice si atacuri asupra infrastructurilor fizice din lume, avertizeaza un grup de experti in acest domeniu, potrivit…

- Premierul Belgiei, Charles Michel, va avea o intalnire cu liderii din 11 tari europene inaintea summitului informal organizat vineri de Uniunea Europeana, anunta surse citate de publicatia EUObserver.

- Numarul extracomunitarilor care au patruns ilegal in Uniunea Europeana a scazut in anul 2017, fiind la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, anunta Agentia europeana pentru protectia frontierelor (Frontex), potrivit EUObserver.

- "In legatura cu noua propunere care va fi facuta pe formularul unic pentru persoanele fizice: incercam sa il cream intr-o maniera facila pentru contribuabili. Speram sa fie un formular inteligent. Nu stiu daca vom reusi tehnic sa avem o aplicatie asa cum ne-o dorim. In formula actuala va fi o surpriza…

- Rusia face si va face tot ce vrea in enclava baltica Kaliningrad, inclusiv sa desfasoare rachete tactice Iskander, fara a informa NATO, a declarat astazi seful Comitetului de aparare al Dumei de Stat, Vladimir Shamanov. "Este teritoriul nostru si facem acolo ce dorim", a spus Shamanov, fostul comandant…

- Conform lui Tedros Adhanom, directorul Organizației Mondiale a Sanatații, care a vorbit la World Government Summit din Dubai, avem o mare problema. In orice moment, a pandemie globala devastatoare se poate declansa, ceea ce ar duce la moartea unei parti insemnate a populatiei. „Acesta nu este un scenariu…

- Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile…

- Procesul care se desfașura de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) de la Washington in care Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer blocat de…

- Copiii risca sa declanseze ample operatiuni de cautare daca accepta sa ia parte la o ''isterie'' initiata in mediul online prin care sunt provocati sa isi petreaca noaptea in magazine, a avertizat politia din Marea Britanie, citata de Press Association. Asa-numita ''Provocare…

- Bulgaria este printre statele din Uniunea Europeana a carei populatie urbana este in cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala, in anul 2016. Asta arata datele Oficiului European de Statistica Eurostat.Tara este pe locul doi, cu 31% din populatia care traieste in marile orase supusa acestui…

- Oricine doreste sa puna mana pe carma guvernului italian dupa 4 martie, trebuie sa asculte cateva mesaje mai mult decat serioase care vin de la Bruxelles. Comisia Europeana ar dori sa se continue calea reformelor "pro-crestere, care sunt deja in curs de desfasurare", si mai ales sa se adopte "politici…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- ''Ma aflu aici pentru a vorbi despre politica externa, voi vorbi mai mult despre contextul international si mai putin despre Uniunea Europeana, deoarece pentru noi UE nu inseamna politica externa, ci casa noastra, este locul in care Italia trebuie sa continue sa-si dezvolte relatiile sale economice…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al...

- Senatul polonez a votat, in noaptea de miercuri spre joi, o lege controversata cu privire la Shoah, menita sa apere imaginea tarii, dar care a iritat Israelul si face obiectul unui serios avertisment american, transmite AFP.

- "Renuntarea la declaratia 600 a fost doar praf in ochi" Opozitia a reactiont rapid la decizia guvernului în privinta formularului 600, spunând ca ar fi o dovada de nerespectare a promisiunilor facute în Parlament de noul executiv. Prim-vicepresedintele PNL, Raluca…

- Incepand din anul 2000, niciun alt eveniment nu a mai fost atat de discutat la Forumul Economic Mondial decat aceasta prima aparitie a unui nou presedinte american. Trump e asteptat sa mai vorbeasca inca o data despre glorioasa sa politica interna si externa promovata sub sloganul "America in primul…

- Orologiul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a ”imprevizibilitatii” presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Gabor, anunțat, intr-o conferința de presa, ca saptamana viitoare se va da in functiune vechiul corp al Maternitatii Brasov, care a fost renovat cu fonduri de la Banca Mondiala si dotat cu aparatura medicala de ultima generatie, care face din aceasta…

- Legea adoptata de catre Parlamentul ucrainean privind reintegrarea regiunii Donbas este perceputa ca o pregatire pentru un nou razboi, a transmis joi Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Comisarul european Corina Cretu sprijina investitiile in Romania Comisarul european Corina Cretu a aprobat investitii de peste 57 de milioane de euro pentru îmbunatatirea retelei de alimentare cu apa potabila în judetul Caras-Severin. Potrivit unui comunicat de presa, este…

- Remy Demantes, in varsta de 68 de ani, a decis sa locuiasca alaturi de mai multe animale. Alegerea sa, insa, ar putea sa fie considerata cel puțin excentrica, dar nu chiar iresponsabila. Barbatul din Franța imparte curtea casei sale cu doi lei și cinci tigri. El nu se teme deloc de aceste animale, pe…

- Un raport publicat de Senatul Statelor Unite a avertizat, vineri, ca este de asteptat ca Rusia sa incerce sa afecteze incercarea Serbiei de a adera la Uniunea Europeana si sa intervina in alegerile electorale care vor avea loc in Italia anul viitor, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Uniunea Europeana a avertizat vineri Kosovo ca relatiile cu blocul comunitar vor suferi daca desfiinteaza un tribunal pentru crime de razboi legat de lupta sa sangeroasa pentru independenta, relateaza Reuters. Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul 'Global Economic Prospects', publicat, marti, de Banca Mondiala.

- Premierul britanic Theresa May a inceput luni sa-si remanieze guvernul, afectat de mai multe scandaluri, pentru a-i da un suflu nou inainte de urmatoarea faza a negocierilor Brexit cu Bruxelles-ul. In prima faza, multi grei din guvern au fost crutati: ministrul de Finante Philip Hammond, ministrul de…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatorea care a prevestit tragedia de la Clubul Colectiv si multe alte evenimente care, ulterior, s-au petrecut, a vorbit despre catastrofele care se vor intampla in curand in tara noastra.

- La 14 decembrie 2017, Agenția informaționala de stat „Moldpres”, dar și alte mijloace media de la noi au publicat știri in care se inoculeaza ca Banca Mondiala ar susține neconditionat inițiativa Ministerului Justiției al Republicii Moldova de decriminalizare a infracțiunilor economice, fiind citata…

- Din cauza ingrijorarii provocate de extinderea influentei Rusiei, Congresul SUA a solicitat sefului Pentagonului, James Mattis, sa pregateasca o analiza privind cooperarea militara a fiecarui stat din Balcanii de Vest cu Rusia. Mattis trebuie sa prezinte raportul Comisiilor de aparare si de politica…

- Premierul Mihai Tudose a socat pe toata lumea cand a anuntat ca astazi se va vedea, la Palatul Victoria, cu protestatarii Rezist, cei mai ferventi adversari ai Guvernului si ai coalitiei PSD-ALDE. Omul cu cele mai multe aparitii televizate din PSD iese la rampa. Secretarul general adjunct, Codrin…

- Republica Moldova se uneste energetic cu Romania in cadrul unui acord istoric pentru cele doua țari. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro…

- Celebra publicatie economica si platforma de analize, Bloomberg, scrie ca, desi Romania inregistreaza cea mai rapida crestere economica din Europa, in spatele ei se ascunde o saracie categorica, informeaza Ziarul Financiar.

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a avertizat joi, la sosirea sa la summitul european de la Bruxelles, ca viitoarea faza a negocierilor Brexitului va fi ”un adevarat test” al unitatii Uniunii Europene, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu ma indoiesc un moment ca adevaratul test al unitatii…

- Problemele lui Jean-Claude Juncker cu serviciile de informatii luxemburgheze continua. Asa afirma "Times of London", care scrie ca Juncker ar fi citat intr-o ancheta judiciara deschisa la Luxemburg saptamana trecuta. Ancheta ar viza fosti functionari (din vremea in care Juncker era prim-ministru) pentru…

- Jumatate din populatia globului nu are acces la servicii medicale de baza Mai mult de jumatate din populatia globului nu are acces la serviciile medicale de baza si aproximativ o suta de milioane de oameni traiesc in conditii de saracie extrema pentru ca sunt nevoiti sa plateasca un tratament medical,…

- N.D. Instituirea celor trei zile de doliu national in memoria Regelui Mihai I a determinat institutiile de cultura sa-si amane sau sa-si reprogrameze unele dintre manifestarile culturale. In aceasta situatie se regaseste si Teatrul „Toma Caragiu“ din Ploiesti, care a anuntat ca un spectacol programat…

- "Sunt neplacut surprins ca domnul ministru a decis sa nu vina azi in fata comisiilor reunite. Este prima data in istorie cand la sedinta de buget ministrul alege un alt program. Eu vreau sa le multumesc secretarilor de stat care sunt aici prezenti, dar, pana la urma, este vorba si de respect. Este…

