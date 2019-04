EUObserver: Planul lui Trump pentru Israel va "testa" fermitatea UE Statele UE ar trebui sa traseze &"linii roșii&" pentru președintele american Donald Trump în privința conflictului arabo-israelian, a declarat Herman Van Rompuy, fostul președinte al Consiliului UE. &"Planul lui Trump se prefigureaza ca un test major pentru fermitatea Europei în a-și apara interesele și valorile în fața presiunii în creștere puse pe ordinea multilaterala bazata pe lege pe care o îndragim într-atât&", a declarat Van Rompuy pentru EUObserver, citeaza Rador.



