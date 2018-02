Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Daniel Buda a declarat joi, la Zalau, ca platile directe in agricultura vor exista in Romania si dupa 2020, la nivelul Uniunii Europene existand discutii doar privind o eventuala plafonare a valorii sprijinului acordat. "Ceea ce este important de retinut pentru fermieri este faptul…

- Reducerea posturilor a fost un rezultat al regandirii proceselor de business. Telekom Romania, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de comunicatii, cu afaceri anuale de aproximativ un miliard de euro, a ajuns in prezent la un raport mediu de 12 oameni in subordinea directa…

- România urmeaza sa preia președinția Uniuniii Europene în prima jumatate a anului 2019 și tare și-ar dori sa reușeasca pâna atunci sa intre în zona Schengen. Are sau nu șanse sa faca acest lucru în perioada imediat urmatoare? Este greu de crezut ca într-un timp…

- Castigurile semnificative de pe pietele de actiuni si obligatiuni au impins valoarea portofoliilor fondurilor de pensii catre noi culmi in anul 2017. Activele gestionate de cele mai mari 22 de fonduri de pensii din lume au atins o suma record de 41,3 trilioane de dolari la sfarsitul anului 2017,…

- NERO Renewables, o companie inregistrata in Olanda a facut de mai multa vreme public un proiect de investitie in Romania : 362 de turbine eoliene, cu o capacitate de circa 1.000 MW, amplasate in doua zone din tara. Primul ar urma sa fie in judetul Buzau, in care ar fi vorba despre 120 de turbine, de…

- Olanda vrea sa investeasca un miliard de euro intr-un proiect energetic din Romania. Mai exact, va construi o serie de ferme eoliene care sa totalizeze 1.000 MW, scopul fiind ca statul batav sa iși indeplineasca propriile obligații privind mediul. Proiectul este dezvoltat de catre NERO Renewables, aceasta…

- Agricultorii vor avea la dispozitie, in acest an, un sprijin financiar in valoare de 320,581 milioane lei pentru reducerea accizei la motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Agricultorii vor beneficia și in 2018 de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in sectoarele vegetal, zootehnic și imbunatațiri funciare, permițand astfel o diminuare a costurilor de producție in sectorul agricol prin rambursarea diferențelor…

- Guvernul austriac, alcatuit din crestin-democrati si forte de extrema dreapta, vrea sa reduca transferurile financiare catre Europa de Est, in urmatoarea perioada bugetara a Uniunii Europene (UE), informeaza presa de la Viena, potrivit Rador. "In final, aceasta nu va fi singura mea decizie", declara…

- Alexandru Potor, secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), spune ca Romania militeaza la nivelul Comisiei Europene pentru egalizarea subventiilor la nivelul UE, insa tarile cu subventii peste media UE, precum Olanda, se im­potrivesc vehe­ment acestui demers…

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza…

- Conform ultimelor date si idei fixe, compozitia Uniunii Europene s-a simplificat decisiv. Ea a atins acea simplitate incontestabila de care se mai bucura doar foioasa gindire maoista. Asadar, formula care lumineaza si indruma ca ultimul far aprins al galaxiei spune ca Uniunea Europeana e alcatuita din…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Comisarul european Corina Cretu recomanda o reforma administrativa profunda Comisarul european Corina Cretu a recomandat, astazi, autoritatilor române o reforma administrativa profunda, care sa îmbunatateasca atragerea de fonduri europene. Si presedintele BNR, Mugur…

- Europarlamentarul PSD Razvan Popa susține ca ar fi incorecta introducerea unor criterii subiective și politice pentru acordarea fondurilor europene. Conform lui Razvan Popa, o astfel de abordare ar contrazice exact principiul de baza al Uniunii Europene – respectiv solidaritatea intre statele membre.…

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un “foc de avertisment”, scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar, titreaza…

- Scrisoarea reprezentanților Comisiei Europene care atrag atenția Romaniei in privința Legilor Justiției reprezinta un „foc de avertisment” pentru instituțiile romanești, scrie EUObserver, care previzeaza ca Romania ar putea sa aiba aceeași soarta ca Polonia, țara in cazul careia UE a declanșat articolul…

- Ministrul Olandez de Finante Wopke Hoekstra a declarat marti ca statele cele mai afectate de Brexit nu ar trebui sa contribuie la acoperirea golului lasat in bugetul Uniunii Europene de plecarea Marii Britanii, transmite Bloomberg, potrivit news.ro.”Un grup mic de tari de pe coasta de vest…

- In ședința de Guvern de ieri, 10 ianuarie 2018, s-au aprobat, printr-o Hotarare, plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017 care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. Suma se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului…

- Podul care sa lege Autostrada Transilvania de Autostrada Muzeu (Gilau - Nadașel) este în pericol de a nu fi finalizat la timp. Europarlamentarul Daniel Buda îi solicita ministrului Transporturilor, Felix Stroe, sa se implice în finalizarea procedurilor…

- Daca in ediția din 27 octombrie 2017 a ziarului nostru va relatam ca, „Intr-un sat din Timiș, dreptatea umbla cu capul spart”, in articolul de fața va vom prezenta cum ințeleg sa-și faca meseria cei care ar trebui sa contribuie la repararea capului spart al dreptații. Ați aflat din articolul precedent…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat luni, la Haga, pentru a discuta cu seful diplomatiei olandeze, Halbe Zijlstra, despre aderarea României la Schengen si relatiile între cele doua tari în plan european. Potrivit unui comunicat al MAE remis…

- Conform specialiștilor Direcției pentru Agricultura a Județului Vaslui, de anul acesta, taxa pe valoarea adaugata (TVA) va fi redusa de la 19% la 9% pentru alte opt lucrari și servicii, ajungandu-se la un total de 42 de operațiuni din agricultura ce beneficiaza de TVA redus. Lucrarile și serviciile…

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit in prima saptamana a lunii ianuarie 664 de milioane de euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 2017.…

- Niciodata media autohtona și mijloacele de punere in circulație a știrilor, zvonurilor și imbarligaturilor, atestate in peisajul politic, nu au fost folosite cu atata forța in lupta care se desfașoara zi de zi intr-o țara in care saracia este dominanta. Cum s-a ajuns ca in mai puțin de o luna, undeva…

- Anul trecut 17,9% din populatia Uniunii Europene a declarat ca a suferit de pe urma zgomotului provocat de vecini sau de pe strada, in scadere usoara fata de 18% in 2015, proportia fiind de doua ori mai mare in randul persoanelor care traiesc in mediul urban (23,3%) decat cei care traiesc in mediul…

- "In Serbia si Muntenegru, state considerate candidate sigure pentru urmatorul val de extindere a Uniunii Europene, mult mai putini cetateni doresc aderarea la UE, decat in alte state ale regiunii, cum ar fi Albania, care in mod gresit este tinuta la sfarsitul listei cu statele candidate la UE" - a apreciat…

- Autoritatile kosovare ar dori sa puna sub semnul intrebarii infiintarea tribunalui special privind presupusele crime ale liderilor rebeliunii separatiste din anii 1998-1999, potrivit surselor diplomatice citate de AFP și Agerpres . O asemenea decizie „ar putea ruina” Kosovo si ar marca „optiunea izolarii”,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Mehedinti informeaza ca incepand de joi, 21 decembrie a.c., va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017…

- Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferenta cantitatilor utilizate in perioada 1 iulie - 30 septembrie 2017, va fi platit incepand din data de 21 decembrie, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa…

- Peste 60% din investitiile publice din Romania sunt create prin fonduri europene, a declarat, luni, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in cadrul „Galei Fondurilor Structurale”, potrivit Agerpres. „In Romania, peste 60% din investitiile publice sunt create prin fonduri europene.…

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta prezinta bilantul activitatii pentru anul 2017. Directorul executiv Iulia Antonia Bruchental spune ca anul 2017 a fost un an cu rezultate bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. In acest an, Romania a fost pe primul loc in ceea…

- Reducerea birocratiei este o prioritate absoluta, a afirmat luni, la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu, precizand ca, de multe ori, a fost ingrozita de ce a vazut in Romania din acest punct de vedere. "Cred ca in privinta procedurilor Romania isi complica singura existenta.…

- Mai mulți cititori din mediul rural ne intreaba care este cuantumul subvenției la motorina, care se acorda in acest an pentru agricultori și daca este adevarat ca fondurile alocate pentru acest ajutor de stat au fost majorate. RASPUNS: Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata…

- Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului - MADRM și Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura - AIPA, cu suportul Uniunii Europene, în cadrul Programului European de Vecinatate pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala – ENPARD, au organizat conferința naționala…

- Un raport realizat de Departamentul pentru Agricultura al Statelor Unite, citat de Bloomberg și preluat de News.ro , arata ca preturile oualor sunt in crestere in Europa, dupa criza contaminarii cu insecticid declansata in acest an. Temerile ca ouale ar putea fi contaminate cu insecticidul fipronil…

- Ajutor extrem de important al Guvernului pentru agricultori. Ajutorul de stat de care beneficiaza, in acest an, agricultorii pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura a fost majorat cu 116,968 milioane lei.Citește și: Dupa decesul Regelui Mihai, Gabriela Firea pregatește…

- Un europarlamentar din Ungaria, care este membru al partidului nationalist de opozitie Jobbik, este acuzat de spionarea institutiilor Uniunii Europene in interesul Rusiei, au anuntat miercuri procurorii ungari, relateaza agentiile Reuters si MTI. Continuarea pe ZFCorporate…

- La cei 93 de milioane de euro oferiti de Comisia Europeana prin FEI, bancile - care vor fi selectate prin licitatie - vor adauga 30% (33 de milioane de euro), astfel incat totalul sumelor puse la dispozitia fermierilor se va ridica la 126 de milioane de euro. Bancile selectate vor putea…

- La cei 93 de milioane de euro oferiti de Comisia Europeana prin FEI, bancile - care vor fi selectate prin licitatie - vor adauga 30% (33 de milioane de euro), astfel incat totalul sumelor puse la dispozitia fermierilor se va ridica la 126 de milioane de euro. Bancile selectate vor putea acorda…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Fondurile private de pensii ”vor putea investi mai mult in actiuni” Fondurile private de pensii vor putea sa investeasca mai mult în actiuni, potrivit unui proiect aflat în discutie în Parlament, ce are drept scop sa compenseze reducerea contributiilor la pilonul II, decisa recent…

- Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, a anunțat, joi, ca funcționarii consiliilor județene și ai primariilor care implementeaza proiecte cu finanțare europeana vor beneficia de sporuri asigurate din bugetul Uniunii Europene. El a declarat, într-o conferința…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut astazi, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de…

- Guvernul are deschidere pentru reducerea birocrației in activitatea medicilor de familie și pentru majorarea fondurilor cabinetelor medicale, a afirmat, luni, premierul Mihai Tudose. Potrivit unui comunicat al Executivului, remis AGERPRES, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria…

- Orasele Milano, Amsterdam si Copenhaga au trecut în turul al doilea de vot al Consiliului UE privind stabilirea sediului Agentiei Europene a Medicamentului, dar Bucurestiul n-a reușit sa treaca de primul tur, afirma, luni, surse europene citate de Mediafax. Conform unor surse europene…

- Intr-un discurs susținut in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, europarlamentarul Emilian Pavel (PSD) a cerut celorlalți deputați europeni sa suțina in viitorul exercițiu bugetar un nivel al fondurilor de coeziune similar, sau superior celui actual.Citeste si: Finantistii britanici…