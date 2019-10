EUobserver: Lecţiile Habsburgilor pentru politica externă a Europei O data în plus, în aceasta saptamâna, sefii de stat si de guvern din UE trebuie sa decida, sau nu, lansarea tratativelor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania. Sefii principalelor institutii ale UE au subliniat ca cele doua tari "au facut ceea ce le-am cerut". În luna iunie a anului trecut, decizia a fost amânata din cauza unor disensiuni de ordin intern. Vreo 14 tari din Europa Centrala si de Est au pledat pentru începerea tratativelor de aderare. Dar Franta si Olanda au refuzat, invocând lipsa de sprijin din partea populatiei. Vor reusi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii Romaniei si ai Ungariei pentru functia de comisar european au primit un vot de neincredere in Comisia juridica a Parlamentului, fiind anumite suspiciuni privind un conflict de interese. Pe de alta...

- Candidatii Romaniei si ai Ungariei pentru functia de comisar european au primit un vot de neincredere in Comisia juridica a Parlamentului, fiind anumite suspiciuni privind un conflict de interese. Pe de alta parte, alti candidati cu probleme de integritate, cum sunt cei ai Frantei si Belgiei, merg mai…

- Candidatii Romaniei si ai Ungariei pentru functia de comisar european au primit un vot de neincredere in Comisia juridica a Parlamentului, fiind anumite suspiciuni privind un conflict de interese. Pe de alta parte, alti candidati cu probleme de integritate, cum sunt cei ai Frantei si Belgiei, merg mai…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat luni ca premierul britanic Boris Johnson inca nu a prezentat vreo propunere alternativa pentru evitarea unei ''frontiere dure'' intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, in timp ce seful executivului de la Londra a anuntat,…

- Modul in care au fost distribuite posturile de varf din Comisia Europeana reflecta pozitia consolidata a Grupului de la Visegrad (V4), a afirmat joi la Praga premierul ungar Viktor Orban, dupa un summit intre V4 si statele din Balcanii de vest, transmite MTI, potrivit Agerpres.Doi dintre vicepresedintii…

- ''Doresc sa propun un nou pact in materie de imigratie si azil. Avem nevoie de o noua solutie'', a declarat Von der Leyen la conferinta de presa ulterioara intrevederii cu premierul italian Giuseppe Conte. Obiectiv pentru blocul comunitar Ea a mentionat ca obiectivul sau este ca…

- Desi vara este sezonul vacantelor lungi si sejururilor la mare, anul acesta destinatiile europene si city break-urile au inregistrat cresteri de doua cifre fata de aceeasi perioada a anului trecut in ceea ce priveste rezervarea biletelor de avion. Astfel, conform unei analize Vola.ro preferintele…

- Cercetatorii de la Universitatea Carnegie Mellond au creat un jucator artificial de poker, Pluribus, capabil sa invinga partidele in care se confrunta simultan cu mai mulți campioni ai jocului, transmite RTBF. Pokerul este ultimul joc in care oamenii pierd supremația in fața inteligenței articiale dintr-o…