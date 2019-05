EUObserver: Îngeri și demoni se luptă în războaiele culturale ale Europei / Românii s-au confruntat și ei cu un coșmar informațional La alegerile europene din mai va avea loc o ciocnire între ideile ultra-conservatoare și cele liberale cu privire la ce înseamna sa fii european. Teatrul alegerilor include și o fantasmagorie ruseasca cu diavoli și violatori pictați în culorile UE, într-o campanie de propaganda pentru subminarea blocului occidental care continua de ani de zile. Mulți alegatori de extrema dreapta din UE își doresc și o Europa &"alba și heterosexuala&", fapt ce se potrivește de minune cu razboiul cultural al Rusiei. Însa centrul european își are și el propriile povești convingatoare,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

