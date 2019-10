EUobserver: Comisia Europeană susține aderarea Croației la Schengen Croația e eligibila pentru aderarea la zona de calatorie libera a UE, spațiul Schengen, a declarat marți Comisia Europeana (CE). &"Croația a luat masurile necesare pentru a asigura ca condițiile necesare pentru candidatura la Schengen sunt întrunite&", a declarat la Strasbourg comisarul pentru migrație Dmitris Avramopoulos, potrivit EUobserver, citat de Rador.



&"Odata ce [Croația] va deveni un membru cu drepturi depline al Schengen, ea va contribui la o mai mare întarire a Schengen și va asigura o protecție mai buna a frontierelor externe ale UE&", a adaugat el.



