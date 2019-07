EUObserver: Chipul hidos al reformelor judiciare poloneze a fost expus -Amnesty International Guvernul polonez îi pedepsește pe judecatorii care se opun reformelor sale controversate prin acțiuni disciplinare și campanii de denigrare, a declarat Amnesty International (AI). Îi ataca totodata și pe procurorii neascultatori, a precizat ONG-ul din Londra într-un raport publicat joi, citeaza EUObserver și Rador.

Iar asaltul lui la adresa statului de drept creeaza un climat în care violența îndreptata contra activiștilor de stânga scapa nepedepsita, avertizeaza AI.

Atacurile guvernului constituie o &"tentativa nedisimulata de a-i reduce la tacere [pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

