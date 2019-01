Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea de miscare a muncitorilor din UE s-a aflat în prim-planul si în centrul dezbaterii pe tema Brexit. Teama ca muncitorii straini submineaza salariile si conditiile de lucru ale localnicilor a ajutat la atâtarea campaniei în favoarea iesirii Marii Britanii din UE. Acum,…

- Teodor Melescanu a declarat, pentru BBC, ca Boris Johnson l-a asigurat ca nu vor fi probleme cu romanii din UK. Acesta a precizat ca fostul ministru pentru Brexit i-a spus ca plecarea asistentelor si medicilor romani din UK ar fi „o lovitura teribila” pentru sistemul de asigurare medical. „Este una…

- Cinci state europene - Romania, Bulgaria, Republica Cipru, Croatia si Polonia - au nevoie de vize pentru a calatori in Statele Unite. Comisia Europeana a cerut SUA eliminarea vizelor de calatorie pentru statele membre ale Uniunii Europene...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a intalnit joi, la Bruxelles, in marja Consiliului JAI, cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie si Germania, printre temele abordate numarandu-se drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranta cetatenilor europeni si fenomenul migratiei.…

- Romania a urcat doua locuri in topul celor mai puternice armate din lume realizat anual de Global Firepower, primele trei pozitii fiind ocupate in ordine de SUA, Rusia si China. Astfel, Romania se situeaza pe locul 40 in top, cu 177.750 de militari, dintre care 72.750 sunt in serviciu activ, scrie Adevarul,…

- “Problemele Gibraltarului și pescuitului" inca “mai trebuie rezolvate", a avertizat joi Comisia Europeana, cand UE și Regatul Unit au ajuns la un acord provizoriu privind relația lor post-Brexit, cu trei zile inainte de summitul de la Bruxelles.“Statele membre (ale UE) trebuie sa lucreze și sa ajunga…

- Premierul scoțian considera ca proiectul de acord, asupra caruia s-a pronunțat miercuri guvernul britanic, favorizeaza Irlanda de Nord și submineaza uniunea națiunilor din Regatul Unit, potrivit Le Monde , citat de Rador.

- The first hub in Romania, but also in South-Eastern Europe, for quick charging electric cars, was inaugurated Thursday, in Bucharest, our country making a step before Croatia, Serbia, Hungary and Bulgaria, according to a press release sent by the company. Placed in the parking lot of the Kaufland…