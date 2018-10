Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis, Eugenie Bouchard, va ajunge din nou in top 100 WTA luni, 22 octombrie. Actual nr. 108 WTA, sportiva din Canada s-a impus in fața jucatoarei din Spania, Carla Suarez Navaro, in turul al doilea al turneului de la Luxemburg in doua seturi. Bouchard s-a impus in mai puțin…

- Harry Kane, capitanul Albionului, n-a mai marcat de 7 partide la naționala, dar luni a influențat decisiv toate cele 3 goluri ale echipei sale in victoria cu Spania, 3-2. Southgate vrea mai mult de o semifinala și un loc patru la Mondial. Selecționerul schimba sistemul, renunța la 3-5-2 pentru un 4-3-1-2…

- Condusa cu 1-0 inca din minutul 16, Real Madrid a pornit motoarele mai greu pe terenul celor de la Girona, fiind nevoie de penaltiul transformat de Sergio Ramos pentru ca "albii" sa intre la vestiare cu un rezultat de egalitate. In a doua repriza a fost doar o singura echipa pe teren, Madridul inscriind…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a dispus in trei seturi de...

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, locul 87 mondial, a eliminat-o pe sportiva rusa Ekaterina Makarova, locul 30 WTA si favorita 4, si s-a calificat in turul doi la turneul de la Washington, cu premii de 250.000 de dolari.

- Jucatoarea luxemburgheza Mandy Minella a devenit prima finalista a turneului de tenis WTA de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o sambata pe cehoaica Markata Vondrousova cu 4-6, 6-2, 6-2. Minella, 32 ani, nr. 226 WTA, va juca prima ei finala…

- Jucatoarea franceza Alize Cornet, favorita 1, s-a calificat in semifinalele turneului de tenis WTA de la Gstaad (Elvetia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o pe australianca Samantha Stosur, cap de serie 5, cu 6-4, 7-6 (2). Alte rezultate inregistrate vineri in…