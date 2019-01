Eugenie Bouchard, invinsa de Simona Halep in finala pentru "lovitura anului" in Fed Cup

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a primit, in prima zi a anului, trofeul pentru cea mai frumoasa lovitura a sezonului trecut in Fed Cup. Chiar daca Romania nu a jucat fazele finale ale intrecerii, ci doar baraj pentru Grupa Mondiala, reverul in lung de linie al Simonei a primit cele mai multe voturi.

- Al Ain (campioana Emiratelor Arabe Unite) a caștigat meciul disputat impotriva celor de la River Plate, in semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor. Dupa 120 de minute scorul a fost egal (2-2), invingatoarea fiind stabilita in urma loviturilor de departajare (5-4).

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea iși anunța retragerea din echipa de Fed Cup a Romaniei. Decizia de retragere vine la doar cateva luni dupa scandalul de la Cluj, acolo unde Cirstea a fost lasata pe banca de antrenorul Florin Segarceanu, asta deși se aștepta sa joace. Citește și: SURSE -…

- Intre atatea activitați care ii ocupa timpul liber ( lansarea echipei de tenis a Romaniei pentru Olimpiada de la Tokyo 2020 și deschiderea școlii de gimnastica a Nadiei Comaneci , ambele evenimente petrecute ieri), liderul WTA iși face timp și pentru pregatire. Dupa ce a decis sa inceapa sezonul fara…

- Cehia a castigat Cupa Federatiei, dupa ce Katerina Siniakova, locul 31 WTA, a invins-o, duminica, pe Sofia Kenin, locul 52 WTA, cu scorul de 7-5, 5-7, 7-5, in meciul al treiela al finalei competitiei disputate cu SUA, la Praga, care a durat peste trei ore si jumatate, informeaza News.ro.Cu…

- Petra Kvitova si Karolina Pliskova, ocupantele locurilor 7 si, respectiv, 8 in ierarhia mondiala a jucatoarelor profesioniste de tenis, vor fi liderii echipei Cehiei in intalnirea cu formatia Statelor Unite, in finala competitiei Fed Cup, ce va avea loc pe 10 si 11 noiembrie la Praga, a anuntat,…

- Marius Copil, 28 de ani, locul 93 ATP, este eroul momentului in tenisul mondial, dupa ce a eliminat doi jucatori din Top 10, Marin Cilic (6 ATP) și pe Alexander Zverev (5 ATP), și va juca duminica finala turneului de tenis de la Basel. Romanul s-a calificat, neașteptat, in ultimul act, venind din calificari.…