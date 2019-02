'Eugene' - cel mai popular ou pe Instagram este de fapt o campanie de promovare a sănătăţii mintale Fotografia oului care a batut recordul de like-uri pe Instagram face parte dintr-o campanie de promovare a sanatatii mintale, care vrea sa constientizeze populatia fata de presiunea retelelor de socializare, relateaza EFE.



Pe contul @world_record_egg, unde a aparut la 4 ianuarie imaginea lui 'Eugene', - cum este cunoscut oul - a postat un clip in care oul apare cu coaja crapata, ca urmare a atentiei mediatice masive primite in ultimul timp.



"Presiunea retelelor de socializare ma copleseste. Daca si tu te confrunti cu aceeasi problema, atunci vorbeste cu cineva",

Sursa articol: agerpres.ro

