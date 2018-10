Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a cerut ca inițiativa privind reducerea numarului de parlamentari la 300, adoptata tacit de Senat, sa fie votata și in Camera Deputaților, apreciind ca actuala putere are ”ocazia de a demonstra ca nu doar minimizeaza preocuparea fața de respectarea…

- Liderul PMP Eugen Tomac afirma intr-o postare pe Facebook ca Senatul a adoptat tacit initiativa PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300, creandu-se astfel posibilitatea punerii in aplicare a rezultatului referendumului pe aceasta tema din 2009

- Liderul PMP, Eugen Tomac, il acuza pe Liviu Dragnea ca ar fi "seful statului paralel" si ii cere acestuia sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Cererea vine in contextul unei fotografii postate pe Facebook de Victor Ponta in care Dragnea apare alaturi de George Maior.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, face un anunț-bomba. Intr-o postare pe Facebook acesta face referire la numele adevaratului prezindențiabil din PSD, in condițiile in care social-democrații au anunțat ca alianța PSD - ALDE ar putea sa mearga pe mana lui Calin Popescu Tariceanu in cursa pentru președinția…

- "Este regretabil ca domnul Ivan, probabil presat de apropierea alegerilor europarlamentare, incearca sa castige capital electoral urmand bine-cunoscuta reteta a Monicai Macovei de a-i intoxica pe colegii de la Bruxelles cu minciuni despre Romania. Probabil ca dansul si-a facut un calcul meschin si…

- "Consideram ca intervenția in forța nejustificata și utilizarea unor masuri disproporționate, fara precedent, de catre Jandarmerie sunt profund revoltatoare. De asemenea, consideram ca provocatorii, ințelegandu-se cei care au avut scopul de a compromite, prin agitație și violenta, protestul…

- "Din punct de vedere politic, cred ca presedintele a gresit pentru ca nu actionat pana acum, iar faptul ca face apel la Parlament e ca si cum i-ai ruga pe Dragnea si Tariceanu sa se razgandeasca si sa mai rescrie odata legile pe care le-au adoptat, lucru care nu se v-a intampla. (...) Presedintele…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, cere duminica, intr-o postare pe Facebook, demisia ministrului Culturii, George Ivașcu.„Majoritatea toxica PSD-ALDE a ingropat definitiv și irevocabil Centenarul. Guvernul Dancila are cu totul alte preocupari in anul care marcheaza 100 de ani de constituirea Romaniei…