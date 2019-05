Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Suceava, ca prezenta lui Traian Basescu ca eurodeputat la Bruxelles ar fi ''cel mai mare castig pentru Romania'', dar ar ajuta si UE, cat si Republica Moldova, in conditiile in care este ''un bun politician'',…

- Traian Basescu considera ca intervenția liderilor europeni in activitatea procurorilor și judecatorilor din Romania, in dosarul Laurei Codruța Kovesi, face parte din strategia de campanie electorala pentru alegerile europarlamentare. Culmea, același scenariu il are și Liviu Dragnea, care ii acuza…

- Traian Basescu a declarat, duminica la Chișinau, ca doar unirea cu Romania va aduce Republica Moldova in Uniunea Europeana și va scoate țara „dintr-o zona gri”. El a adaugat ca unirea se va produce, in ciuda faptul ca obtuzitații unor oameni politici.Citește și: Negocieri la sange intre PSD…

- Traian Basescu a declarat, duminica la Chișinau, ca doar unirea cu România va aduce Republica Moldova în Uniunea Europeana și va scoate țara „dintr-o zona gri”, transmite Mediafax.„Unire, unire. O facem. Sa știți ca este o bucurie sa mergi în adunari și sa se…

- Fostul președinte Traian Basescu a dezvaluit, sambata seara, la Romania TV, ca nu prea vrea sa candideze la europarlamentare, dar ca nu a luat o decizie finala in acest sens. Pe de alta parte, șeful statului a zis in urma cu cateva zile ca va face ceea ce trebuie, nu ceea ce ii place. Traian…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a dat o puternica lovitura de imagine cu puțina vreme inaintea alegerilor europarlamentare. El a fost invitat in SUA de Partidul Republican la ”Lincoln Day” sarbatorita pe domeniul personal al președintelui SUA, Donald Trump, in Florida la reședința Mar-a-Lago.Vezi…

- Eugen Tomac, liderul PMP, a lansat strigatul ”la lupta, oameni buni”, transmițand, la Vaslui, ca sunt in batalie politica. Liderul partidului lui Basescu afirma ca ei doresc sa demonstreze ”inca o data tuturor ipocritilor din politica faptul ca acest partid are vana si are obiective pentru care se…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, este de parere ca singura soluție pentru ca Moldova sa devina membra UE ar fi unirea cu Romania. Declarația a ost facuta in cadrul unei conferințe de presa, scrie b1.ro.