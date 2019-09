Stiri pe aceeasi tema

- „PMP face apel catre PNL, USR, ALDE, PRO Romania si UDMR sa sustina demersul nostru prin care cerem ca in Parlament sa se dezbata proiectele de lege pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Avem un proiect de lege adoptat de Senat, o initiativa a PMP, dar in Parlament mai exista patru…

- PMP face apel la celelalte partide din opozitie sa sustina legea pentru alegerea primarilor in doua tururi, a declarat, miercuri, presedintele PMP, Eugen Tomac, care a precizat ca a cerut in Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca acest subiect sa fie readus in actualitate in Parlament, insa presedintele…

- PMP face apel la celelalte partide din opozitie sa sustina legea pentru alegerea primarilor in doua tururi, a declarat, miercuri, presedintele PMP, Eugen Tomac, care a precizat ca a cerut in Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca acest subiect sa fie readus in actualitate in Parlament, insa presedintele…

- Votul din Parlament pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta primul test de poziționare a partidelor fața de PSD, a apreciat joi liderul PMP Eugen Tomac. Potrivit acestuia, legea e la vot final și vor ieși la lumina taberele inaintea moțiunii de cenzura.„Cerem…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, regreta ca nu va mai fi coleg de partid cu primarul din Bumbești-Jiu, Constantin Bobaru. Acesta a primit decizie de excludere din partid pentru ca s-a afișat alaturi de liderii PSD Gorj, in sediul partidului. Președintele PNL Targu Jiu, Marcel Romanescu, este…

- Presedintele PNL l-a iertat pe deputatul Ben Oni Ardelean, dupa ce i-a facut pe jurnalistii acreditati la Parlament "nesimtiti" si "tupeisti". "Este un comportament in totala contradicție cu atitudinea noastra fața de mass media. PNL intotodeauna a respectat activitatea jurnaliștilor. Il cunosc pe Ben…

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila a afirmat ca este imposibil revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, in contextul in care nu pot fi facute modificari legislative cu un an inainte de alegerile locale, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Alianța USR-PLUS, transformata in afacere…

- Klaus Iohannis a propus partidelor politice semnarea unui Acord Politic Național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Primele formațiuni care au raspuns pozitiv sunt cele din opoziție.Joi, 13 iunie, la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publica de semnare…