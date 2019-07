Eugen Tomac: PMP va sesiza Avocatul Poporului cu privire la Codul administrativ

"Am hotarat sa sesizam Avocatul Poporului in ceea ce priveste Codul criminal administrativ pe care l-a adoptat Guvernul Dancila. Este o premiera pentru Romania postdecembrista pentru ca niciodata o decizie a Guvernului nu a stat nepublicata mai bine de 10 zile de la adoptarea ei. Este un lucru foarte grav, pentru ca este vanzare de tara ceea ce s-a intamplat la Palatul Victoria. Este inadmisibil ca un guvern strain, cum este Guvernul de la Budapesta, sa ii dicteze Guvernului Romaniei ce trebuie sa faca in ceea ce priveste interesele Romaniei. Toate statele Uniunii Europene au politici externe…