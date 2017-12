Stiri pe aceeasi tema

- NEWS ALERT Alt proiect al parlamentarilor PSD: superimunitate in fata DNA si ANI pentru demnitari. Deputatul PSD de Cluj Cornel Itu sustine proiectul 40 de parlamentari PSD in frunte cu acelasi Catalin Radulescu au depus o initiativa legislativa prin care practic lasa DNA si ANI fara obiectul muncii,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus inca o initiativa legislativa de modificare a legislatiei penale, prin care toti demnitarii si toti cei care ocupa o functie publica sunt scosi din categoria "functionarului public in sensul legii penale". Acest proiect este semnat de 40 de parlamentari PSD si…

- Un grup de 39 de senatori si deputati PSD au depus in 18 decembrie o propunere de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala care instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, argumentand ca sanctiunea penala trebuie sa intervina doar in cazul unei pagube „substantiale”.…

- Fostul sef al BCCO Alba Iulia critica dur filmuletul prin care mai multi lideri PSD, intre care si Lia Olguta Vasilescu, au justificat modificarile aduse Codurilor penale. Ironizandu-i pe social-democrati, Traian Berbeceanu explica totodata rolul in anchetele penale jucat de imaginile surprinse de camerele…

- Comisia Iordache reia azi dezbaterile asupra modificarilor codurilor penale, initiativa justificata prin transpunerea in legislatia nationala a directivei Parlamentului European si Consiliului UE privind prezumtia de nevinovatie, pe care Romania trebuie sa o duca la capat pana la 1 aprilie 2018. Modificarile…

- Dosarul Revolutiei ar putea fi afectat de modificarile care ar urma sa fie aduse Codurilor penale, a declarat procurorul general Augustin Lazar, el precizand ca este vorba, in cauza, de inregistrari documentare importante facute acum 27 de ani. „Ar putea sa fie foarte serios afectat. Evident ca avem…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, marti, ca senatorul PMP Gheorghe Baciu, care a votat Legea ANI, menita &"sa stearga cu buretele&" incompatibilitatile alesilor constatate între anii 2007-2013, nu va fi sanctionat, desi PMP

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, marți, pentru Libertatea, ca Liviu Dragnea a contestat condamnarea sa in dosarul ”Referendumului” la CEDO, astfel ca, pe Directiva UE privind prezumția de nevinovație, nu va mai putea fi numit ”penal”, pentru ca nu s-au epuizat toate instanțele, naționale…

- Presedintele comisiei speciale parlamentare pe domeniul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, marti, ca nicio decizie de modificare a codurilor penale pentru transpunerea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie nu va fi luata fara punctul de vedere al Ministerului Justitiei, adaugand…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, marti, ca dosarul Revolutiei ar putea fi afectat de modificarile care ar urma sa fie aduse Codurilor penale, precizand ca este vorba, in cauza, de inregistrari documentare importante facute acum 27 de ani. "Ar putea sa fie foarte serios afectat. Evident ca…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Procurorul-sef al DIICOT critica si el amendamentele aduse de parlamentari codurilor penale. Si spune ca anchetele si intregul proces de urmarire penala ar putea fi afectate de modificarile propuse de alesi. In plus, drepturile victimelor au fost complet uitate, a mai spus seful DIICOT, intr-un interviu…

- Comisia Europeana urmareste indeaproape procesul parlamentar din Romania si posibilele modificari ale legilor justitiei si ale codurilor penale, este raspunsul dat de forul european unei intrebari venite din partea TVR

- Consiliul Suprem al Magistraturii le cere parlamentarilor sa nu se grabeasca cu modificarile la Legile Justiției și sa accepte dialogul cu corpul magistraților, care iși exprima ingrijorarea cu privire la felul in care majoritatea parlamentara acționeaza in aceste zile. In acest sens, președintele CSM,…

- Presedintele CSM, judecatoarea Mariana Ghena, ii cere lui Florin Iordache consultarea corpului magistratilor in cazul propunerilor de modificare a codurilor penale, in vederea formularii unor amendamente si observatii tehnice. „Exista posibilitatea ca in cursul zilei de azi sa se desfasoare manifestari…

- Comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor Justitiei si a Codurilor penale a amanat luni, pentru a doua oara, dezbaterea pe marginea transpunerii Directivei privind prezumtia de nevinovatie la propunerea presedintelui comisiei, deputatul PSD Florin...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca "lupta anticoruptie va fi terminata" daca vor intra in vigoare actualele propuneri de modificare si completare a Codurilor penale, existand riscul de a ne intoarce in perioada de dinainte de anul 2004, "cand deciziile din dosare se luau la sediul…

- Parchetul General sustine ca recentele modificari aduse Codurilor penale in cadrul Comisiei speciale parlamentare vor avea ca efect incetinirea sau blocarea in anumite situatii a anchetelor, iar amendamentele propuse se abat "grav" de la sensul Directivei UE. "Amendamentele propuse in vederea transpunerii…

- DIICOT si-a exprimat joi "surprinderea si ingrijorarea" cu privire la modificarile aduse Codurilor penale in Comisia speciala parlamentara, sustinand ca procesul de transpunere a Directivei UE este facut fara transparenta si fara consultarea unor experimentati practicieni ai dreptului din domeniul…

- Mai multi procurori si judecatori au postat pe paginile lor de Facebook mesaje prin care explica consecintele modificarii codurilor penale, toate fiind intitulate "De ce te afecteaza pe tine modificarile Codului Penal si de procedura penala".

- Sectia de procurori a CSM si-a aratat ingrijorarea in legatura cu propunerile de modificare a Codurilor penale, avansate in procedura de urgenta, fara transparenta si fara o prealabila consultare a magistratilor.

- Parchetul General: Modificarile aduse Codurilor penale vor bloca anchetele Parchetul General sustine ca recentele modificari aduse Codurilor penale in cadrul Comisiei speciale parlamentare vor avea ca efect incetinirea sau blocarea in anumite situatii a anchetelor, iar amendamentele propuse se abat…

- Parchetul General sustine ca amendamentele depuse pentru modificarea Codurilor penale vor avea ”consecinte negative asupra procesului penal” si vor modifica arhitectura acestuia, in sensul ingreunarii actului de urmarire penala. In plus, procuroriii sustin ca ”se incearca o limitare a aplicarii unor…

- Președintele comisiei speciale privind legile Justiției, Florin Iordache, a precizat ca amendamentele depuse la propunerile de modificare a Codurilor penale pentru transpunerea directivei referitoare la prezumția de nevinovație nu depașesc cadrul legislativ european, in timp ce Opoziția susține ca modificarile…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) susține ca modificarile și completarile care se preconizeaza sa fie facute Codului penal și Codului de procedura penala vor avea un efect "devastator" asupra anchetelor penale, eliminand instrumentele legale "indispensabile" prin care organele de ancheta pot investiga…

- Comisia parlamentara speciala condusa de deputatul PSD Florin Iordache s-a intrunit din nou joi, incepand cu ora 11:00, pentru a dezbate propunerile de punere in acord a codurilor din Justitie cu deciziile Curtii Constitutionale, precum si transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia…

- Poliția Romana atentioneaza participantii la proteste. Numarul mare de mesaje care incita la violența și anarhie postate pe rețelele de socializare a dus la dosare penale pentru cei care scriu și chiar pentru cei care distribuie mesaje ale protestatarilor violenți.Citeste si: Presedintele…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara si liderul interimar al organizatiei judetene Suceava a acestui partid, deputatul Eugen Tomac, a anuntat, ieri, ca la Legea bugetului de stat pentru anul 2018 vor fi depuse amendamente pentru fiecare localitate a judetului. Eugen Tomac a spus ca…

- Președintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, susține intr-o postare pe Facebook ca actiunea de duminica a liderilor opozitiei, care au mers la protestele de la Guvern, a fost organizata "pentru a-i face revenirea in viata politica a indecisului Dacian Ciolos", iar PMP nu a fost acolo pentru…

- Peste 200 de membri ai organizației Mehedinți a Partidului Mișcarea Populara au fost prezenti sambata, 9 decembrie, la Palatul Culturii Teodor Costescu, unde s-a desfașurat Conferința Județeana deAlegeri a acestei formațiuni politice. La eveniment a fost prezent presedintele executiv, Eugen Tomac, și…

- Deputatul Ionut Simionca (33 ani) a fost ales, vineri seara, in functia de presedinte al organizatiei judetene PMP Bistrita-Nasaud, pentru un mandat de patru ani, fiind de altfel singurul candidat pentru aceasta pozitie. La conferinta de alegeri a participat si presedintele executiv al PMP, Eugen…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a transmis condoleante dupa decesul Regelui Mihai I. "Avem obligația sa nu uitam ca Romania Regelui Mihai se intindea pana la Nistru", mai sustine politicianul. "S-a stins o personalitate care a avut o viața zbuciumata, plina de incercari. Regele…

- Noi plangeri penale in cazul Pata Rat. Tise face o alta cerere pentru declararea starii de alerta Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a cerut din nou marti Prefecturii Cluj si Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) declararea starii de alerta la Pata Rat, invocand…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac critica declaratia presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu este fezabila, Tomac sustinand ca orice demnitar al statului roman ce se asaza impotriva curentului unionist ramane un prizonier al istoriei nefaste

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns la ora 17.30 la sediul DNA, unde a fost intampinat de sustinatori, care l-au aplaudat, dar si de contestari care l-au huiduit si i-au cerut demisia. Liderul social-democrat a plecat dupa 30 de minute, in aceeasi atmosfera incinsa din fata sediului PSD, unde…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a ajuns la ora 17.30 la sediul DNA, unde a fost intampinat de sustinatori, care l-au aplaudat, dar si de contestari care l-au huiduit si i-au cerut demisia. Liderul PSD nu a facut declaratii, fiind condus cu dificultate de jandarmi pana la usa DNA. …

- Presedintele AIBA si-a anuntat demisia. Wu, care va fi inlocuit de actualul presedinte interimar Franco Falcinelli, a declarat intr-o conferinta organizata la sediul AIBA ca se va retrage din toate functiile pe care le are in conducerea forului mondial si va renunta la toate procesele pe care le-a…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac spune ca pozitia partidului pe care il reprezinta referitoare la legile justitiei este ca trebuie puse in acord deciziile Curtii Constitutionale si recomandarile Comisiei Europene, dar nu prin politizarea justitiei si punerea sub control politic a procurorilor,…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat marti pentru News.ro ca partidul pe care il reprezinta va sustine motiunea de cenzura anuntata de PNL, dar ii acuza pe liberali ca fac un joc de imagine si si-a exprimat nemultumirea fata de reticenta acestora in ceea ce priveste dialogul cu Traian…

- Vizita importanta in judetul nostru. Presedintele executiv al PMP va efectua o vizita in Arges. Eugen Tomac va merge mai intai la Curtea de Arges, dupa care va sustine o conferintaa de presa la Pitesti, alaturi de acesta fiind si presedintele PMP Arges, Catalin Bulf. Tomac va fi insotit si de un…

- "Prin aceasta lege vom obliga toate instituțiile publice, saptamanal, sa-și prezinte contractele pe care le incheie cu orice entitate, contracte care vizeaza cheltuirea de bani publici, și, mai mult decat atat, sa puna pe site și facturile pe care le achita. Exista in administrație un sport in a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu avea ce sa caute la comisia parlamentara speciala cu proiectele legilor justitiei, care nu intra in obiectul de activitate al comisiei. ”N-am inteles ce a cautat Toader la acea…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Iași, ca are convingerea necesitații inființarii unei structuri guvernamentale care sa se ocupe doar de relația cu Republica Moldova.Conform declarațiilor facute de liderul PMP, in cadrul Guvernului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca modificarea regulamentului de functionare a comisiei parlamentare de control al SRI, in sensul instituirii obligativitatii pentru orice persoana chemata sa se prezinte la audieri, a fost facuta cu scopul de a putea fi chemate…

- Igor Dodon arata tot mai decis in promovarea ideii privind trecerea de la o republica parlamentara la una prezidentiala. Presedintele a anuntat recent despre initierea unei campanii ample de informare privind acest subiect, insa decizia Curtii Constitutionale de luni, 17 octombrie, care il obliga sa…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat ca a votat impotriva solicitarii DNA de incepere a urmarii penale pe numele Rovanei Plumb.Citește și: ALERTA - Rovana Plumb a fost scapata in Parlament: lovitura pentru DNA in Dosarul Belina ”Am votat impotriva”, a…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un amendament la legea serviciului militar, prin care permite strainilor sa se alature armatei ruse. Cetațeni straini, care ar lucra in armata pe baza de contract, ar putea sa participe la misiuni internaționale de securitate, conform publicației ruse RBK.

- PMP și USR cer demisia ministrului Sanatații. Solicitarile vin dupa ce un articol aparut pe site-ul PressOne relevau ca 147 dintre cele 232 de pagini ale tezei de doctorat semnate Florian Bodog ar fi fost copiate din alte lucrari. Advertisement PMP și USR solicita demisia ministrului Sanatații. Cele…