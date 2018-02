Eugen Tomac (PMP): Am construit legaturi puternice cu republicanii lui Trump; sper ca aceste relatii sa aduca beneficii Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata AGERRES.…

- Presedintele american Donald Trump ii va primi pe omologii sai din tarile baltice - Estonia, Letonia si Lituania - la 3 aprilie la Washington, pentru a discuta despre securitate si cooperare economica, a anuntat joi presedintia estona, transmite AFP. Cei trei sefi de stat - liderele din Estonia, Kersti…

- Polițiștii din California au dejucat un nou atac la o școala. Polițiștii din SUA au descoperit mai multe arme de foc acasa la un adolescent care amenințase ca va ataca liceul unde invața, dupa o disputa cu profesorii. Potrivit Nydailynews.com , adolescentul in varsta de 17 ani a amenințat, in timpul…

- Trump propune interzicerea modificarilor armelor de foc. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune sa fie interzisa modificarea armelor. Acesta este un prim pas important pentru administrația republicana, dar propunerea reprezinta, insa, prea puțin pentru americanii care militeaza…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog". "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele interne ale altor tari. A venit momentul sa aplice…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Enrique Pena Nieto vor avea o intrevedere in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Ministerul de Externe mexican, potrivit dpa. Ministrul de externe mexican Luis Videgaray s-a intalnit la Washington cu mai multi oficiali ai administratiei…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- Numarul 2 din FBI urmeaza sa isi incheie mandatul in martie si va ramane pana atunci in concediu, afirma o sursa a agentiei Reuters. Deocamdata, nu a fost facut niciun anunt oficial, iar Casa Alba a comunicat, prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, ca "presedintele nu a participat la luarea deciziei"…

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus în discursul sau despre Starea Uniunii ca Loteria Vizelor trebuie anulata. Trump a precizat ca sistemul de imigrație trebuie reformat, iar loteria vizelor trebuie anulata. ”Trebuie sa ne securizam…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Kurt Volker, special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina lanseaza acuzații dure la adresa Rusiei, spunand ca nu se iau masuri pentru a pune capat conflictului din Ucraina, dintre fortele Kievului si separatistii prorusi

- Președintele american, Donald Trump, iși arata colții. Invitat in emisiunea prezentatorului britanic Piers Morgan, liderul de la Washington ar fi avertizat liderii statelor membre UE ca „ii va confrunta”, conform jurnalistului.

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa efectueze o vizita oficiala la Washington, dar Presedintia de la Paris nu a acceptat inca detaliile programului evenimentului, informeaza postul CNN si cotidianul Le Figaro. Vizita de stat a lui Emmanuel Macron…

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind...

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al Kremlinului, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc (NRA) pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige scrutinul prezidential din SUA, afirma surse de la Washington.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Președintele american este suspectat ca sufera de demența, dupa ce a baut apa intr-o maniera neindemanatica in cadrul unui eveniment oficial la Washington. In timp ce susținea un discurs despre noua strategie de siguranța naționala, Donald Trump a sorbit o gura de apa dintr-un pahar, care se afla pe…

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Washington, 12 ian /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump a respins vineri planul propus de un grup de senatori republicani si democrati cu privire la situatia tinerilor intrati clandestin in SUA si beneficiari ai programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), asa-numitii 'Dreamers',…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau sud-coreean Moon Jae-In ca este pregatit sa discute cu regimul nord-coreean, au anuntat miercuri birourile prezidentiale de la Seul si Washington, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Presedintele american, Donald Trump, a ironizat vineri teoria incalzirii globale, afirmand ca in estul Statelor Unite ar fi bine sa se incalzeasca putin vremea, in contextul temperaturilor extrem de scazute.

- Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima de impozitare a veniturilor va fi redusa de la 39,6% la 37%, numarul de transe ramanand neschimbat.Donald Trump a scos in evidenta nivelul reducerilor de taxe si le-a declarat jurnalistilor: "cifrele vor…

- Presedintele american Donald Trump crede in OZN-uri? Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, nu are inca un raspuns, informeaza marti AFP. ''Aceasta problema nu a aparut in discutiile noastre din ultimele zile'', a raspuns Sanders amuzata, cu ocazia conferintei…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni despre o noua strategie de securitate nationala si a cerut Pakistanului sa adopte masuri decisive impotriva terorismului, noteaza Reuters. Acesta a mai spus ca Washington trebuie sa faca fata provocarii lansate de programele de arme din Coreea de Nord.

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au discutat joi despre programul nuclear nord-coreean, intr-o convorbire telefonica initiata de Washington, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a acuzat miercuri pe Donald Trump ca a ”oferit Ierusalimul cadou miscarii sioniste” si a apreciat ca Statele Unite nu mai au ce rol sa joace in procesul de pace, relateaza AFP, potrivit News.ro . ” Ierusalimul este si va ramane etern capitala statului Palestina”,…

- Republicanii lui Trump au pierdut statul Alabama dupa 25 de ani, candidatul democrat Doug Jones caștigand, marți, mandatul de senator, scrie BBC News. Controversatul Roy Moore a pierdut alegerile, iar partidul președintelui Donald Trump mai are doar un mandat in plus fața de democrați in Senatul Statelor…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, a pledat vinovat in fata acuzatiei de marturie mincinoasa, in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza CNN. Fostul consiler prezidential…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca discutia telefonica purtata saptamana trecuta cu omologul sau american Donald Trump a fost prima ocazie, dupa mult timp, cand cei doi aliati din cadrul NATO s-au aflat 'pe aceeasi lungime de unda', o noua convorbire urmand sa aiba loc in…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți ca discuția telefonica purtata saptamana trecuta cu omologul sau american Donald Trump a fost prima ocazie, dupa mult timp, cand cei doi aliați din cadrul NATO s-au aflat 'pe aceeași lungime de unda', o noua convorbire urmand sa aiba loc in…