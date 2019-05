Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, la Miami a avut loc, sub coordonarea Camerei de Comerț Miami Dade, un eveniment special dedicat afacerilor din industria IT, logistica, imobiliare, industria prelucratoare, textile și industria alimentara. Delegația a fost condusa…

- Cu acest prilej, ambasadorul roman a participat la intalniri cu guvernatorul cu speaker-ul Camerei Reprezentantilor si cu presedinta Senatului din statul Arizona, cu presedintele Camerei de Comert si Industrie, conducerea Arizona State University, precum si cu reprezentanti ai comunitatii romanesti.…

- Traian Basescu a declarat, duminica la Chișinau, ca doar unirea cu România va aduce Republica Moldova în Uniunea Europeana și va scoate țara „dintr-o zona gri”, transmite Mediafax.„Unire, unire. O facem. Sa știți ca este o bucurie sa mergi în adunari și sa se…

- Traian Basescu, șef de stat intre anii 2004 – 2014, deschide lista candidaților PMP la alegerile europarlamentare din 26 mai. Invitat al jurnalistelor Maria Andrieș și Adriana Nedelea la Interviurile Libertatea Live, fostul președinte a vorbit despre politicieni de la Putere și din Opoziție, a afirmat…

- Premierul Viorica Dancila a revenit, duminica seara, asupra anuntului privind mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a mentionat ca acest lucru se poate intampla doar dupa parcurgerea tuturor etapelor prevazute de Constitutie. "In discursul meu am vorbit despre mutarea ambasadei…

- "Atunci cand critici partidele de extrema dreapta, așa cum face Manfred Weber, liderul PPE, nu ai voie sa folosești exprimari extremiste și nici sa jignești cetațenii europeni. In caz contrar, ești tu insuți mai extremist decat cei pe care ii critici. Este inacceptabila mistificarea realitații pe…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti.

- Diferenta dintre rata de ocupare a barbatilor si cea a femeilor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani a ajuns in Uniunea Europeana la 11,5 puncte procentuale in 2017, de la 11,6 puncte procentuale in 2016, arata datele prezentate marti de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). In 2017, cele mai…