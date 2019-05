Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si a exprimat duminica disponibilitatea pentru adoptarea de solutii privitoare la facilitarea procedurii de vot in Diaspora, respectiv de prelungire a programului in sectiile de vot din strainatate unde s au creat cozi foarte mari, scrie Agerpres.El a…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a solicitat Biroului Electoral Central (BEC) prelungirea programului de vot pentru sectiile de vot din strainatate pe o perioada de doua zile. O cerere asemanatoare a facut si liderul PLUS, Dacian Ciolos, care vrea prelungirea votului nu doar in strainatate ci si in tara…

- Partidul condus de catre Eugen Tomac a solicitat atat Ministerului de Externe, cat si Biroului Electoral Central, prin doua cereri, ca sectiile de votare din afara tarii sa ramana deschise si dupa ora 21, pentru ca romanii care merg la urne sa isi poata exprima optiunile. PMP-ul solicita celor doua…

- Președintele Biroului Electoral pentru Secțiile de Vot din Strainatate (BESVS), Florentina Vasilațeanu, a anunțat ca a cerut BEC central prelungirea programului de votare, in urma mai multor solicitari in acest sens.„In condițiile in care noi am asigurat un numar record de secții de votare…

