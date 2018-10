Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, ca PSD a inceput negocierile individuale pentru a atrage cat mai multi parlamentari din ALDE, afirmand ca ”totul e ca la targ, curg oferte, propuneri, reduceri, cu TVA sau fara”.

- Presedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, vineri, ca ”pentru ciuma rosie, infrastructura tarii nu reprezinta interes decat in functie de spaga pe care o pot incasa”, dupa ce Darius Valcova afirmat ca e mai avantajos ca unele proiecte sa fie facute in parteneriat-public privat in Romania.

- Senatul Romaniei a adoptat reducerea numarului de parlamentari la 300, anunta presedintele PMP, Eugen Tomac. Adoptarea a fost una tacita, adica nu s-a dat un vot, ci s-a depasit termenul pentru dezbatere, dincolo de care legea se considera adoptata automat in prima camera sesizata. Președintele PMP…

