Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac a anuntat ca doar Comisia de la Venetia analizeaza OUG privind organizarea Referendumului pentru redefinirea familiei, potrivit careia doar partidele care au grupuri in ambele Camere ale Parlamentului pot avea reprezentanti in sectiile de votare, desi PMP a sesizat si Avocatul Poporului.

- Desemnarea judecatorilor din BEC pentru referendumul din 6-7 octombrie Foto: Agerpres Cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central la referendumul pentru revizuirea Constitutiei vor fi desemnati astazi, prin tragere la sorti, în sedinta publica, a anuntat Înalta…

- Eugen Tomac a declarat miercuri ca PMP se va adresa Comisiei de la Venetia, privind OUG adoptata marti, privind organizarea Referendumului pentru redefinirea familiei, potrivit careia doar partidele care au grupuri in ambele Camere ale Parlamentului pot avea reprezentanti in sectiile de votare.

- Președintele PMP Eugen Tomac a declarat miercuri ca se va adresa Comisiei de la Veneția pe tema OUG adoptata marți privind organizarea Referendumului pentru redefinirea familiei, potrivit careia doar partidele care au grupuri in ambele Camere ale Parlamentului pot avea reprezentanți in secțiile de votare,…

- Eugen Tomac a declarat miercuri ca PMP se va adresa Comisiei de la Veneția, privind OUG adoptata marți, privind organizarea Referendumului pentru redefinirea familiei, potrivit careia doar partidele care au grupuri in ambele Camere ale Parlamentului pot avea reprezentanți in secțiile de votare.„Prin…

- Guvernul se intruneste in sedinta, luni, la ora 16.00, anuntul fiind facut dupa decizia Curtii Constitutionale, care a stabilit ca legea de revizuire a Constitutiei adoptata saptamana trecuta de Senat, in calitate de for decizional, si care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de promulgare a legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Seful statului declara, joi, ca nu mai are nicio cale de atac asupra acestui act normativ si ca este obligat prin Constitutie sa il promulge,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, marti, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, suspendarea procesului legislativ in cazul modificarilor aduse Codului penal si eventualelor modificari aduse Codului de procedura penala pana la pronuntarea…