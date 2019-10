Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a facut sambata un apel catre votanții USR sa il susțina pe Theodor Paleologu la alegerile prezidențiale, in condițiile in care in spațiul public au aparut dovezi care il vulnerabilizeaza și mai mult pe candidatul Uinunii, Dan Barna.”Inca din prima clipa, Theodor…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, face apel la liderii USR-PLUS sa-l sustina pe Theodor Paleologu in cursa prezidentiala, precizand ca, daca Dan Barna, candidatul USR, "ar accepta sa vina langa Paleologu", Viorica Dancila sigur nu va intra in turul doi. "Ne gasim intr-un moment important al campaniei electorale.…

- Principalii candidati prezidentiali se cunosc. Surprizele pot aparea doar daca unul dintre cei trei sau patru favoriti se retrage din cursa inainte de a incepe campania electorala oficiala. Cu toate ca sondajele inca nu au dat o idee despre un top, fie el si provizoriu, atentia opiniei publice este…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019. "Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a numit-o pe…

- Sondajul a fost realizat in luna august, cand au fost masurați Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Klaus Iohannis, Dan Barna, Theodor Paleologu, Liviu Pleșoianu, Mihail Neamțu. ”Klaus Iohannis avea intre 39 și 42%. Trei candidați aveau scoruri foarte apropiate unele de altele cu diferențe…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Președintele Klaus Iohannis continua sa conduca detașat în preferințele electoratului având 44,6% în ultimul Barometru Europa FM realizat de IMAS. Șeful statului este urmat la mare distanța de liderul USR, Dan Barna, cu 17%, iar pe locul trei este plasat finalistul pe care Iohannis…