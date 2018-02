Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este abordarea in viitor, informeaza Agerpres.ro. Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii…

- Teodorovici a sustinut, joi seara, la Antena 3, ca ar fi fost ideal ca Legea salarizarii in domeniul bugetar sa cuprinda modificarile realizate recent. 'Ar fi fost ideal, si cu totii ne-am fi dorit, ca Legea salarizarii sa cuprinda modificarile de acum. Am vazut de multi ani multe acte normative…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, instituţia a mai decis și majorarea ratei…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. ”Partea buna este, si preiau ca mesaj pozitiv ceea…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Ministrul Finantelor Eugen Tedorovici a afirmat marti ca i a propus lui Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finante, informeaza Realitatea.net. "Am avut o discutie cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri si i am propus o formula de a lucru…

- Noul ministru a Finantelor, Eugen Teodorovici, a confirmat marti ca în sedinta de guvern de miercuri va prezenta textul ordonantei de urgenta care amâna plata obligatiilor conform declaratiei 600 pâna la sfârsitul lunii

- Noul ministru al finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca nimeni nu va mai trebui sa depuna controversata declaratie fiscala 600. Insa, pana va identifica solutia legala, Ministerul de Finante va prelungi termenul de depunere pana in martie. Ministrul Teodorovici cu explicatii date, cu putin timp…

- Ministrul Finanțelor Eugen Tedorovici a afirmat marți ca i-a propus lui Ionuț Mișa, fost ministru al Finanțelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finanțe.„Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este…

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor…

- PSD decide luni cum isi imparte portofoliile si cine sunt propunerilor de ministri in Guvernul Dancila. Cert este ca pana acum liderii PSD nu i-au in discutie modificarea structurii Executivului. Vor fi 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, 26 de portofolii, 2 ministri delegati. In total,…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, în sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Citește și: Ce prevede Constituția României în cazul demisiei unui premier "Am decis ca mâine, de la ora 11,00, colegii sa revina în…

- "Apel Matinal" - Invitat: Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR Purtatorul de cuvânt al BNR Dan Suciu. Foto: gov.ro. Banca Nationala a României a hotarât majorarea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an de la 1,75% pe an, începând chiar de…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe premierul Mihai Tudose ca vrea sa „bage pumnul in gura” pietei libere cu ajutorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. "Trebuie sa fim constienti…

- UPDATE Comisia de buget a Senatului a dat raport favorabil pentru OUG de modificare a Codului Fiscal Comisia de buget-finante a Senatului a dat, miercuri, raport de admitere cu amendamente a proiectului de lege pentru aprobarea OUG79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, raportul fiind…

- Comisia de buget-finante cere sa se modifice Codul Fiscal printr-o alta OUG Presedintele Comisiei de buget a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca membrii comisiei au trimis o scrisoare catre ministrul Finantelor, Ionut Misa, pentru a analiza posibilitatea de a modifica…

- "Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei, intrunit in ședința din 27 noiembrie a.c., a luat act de declarațiile publice ale domnului Mihai Tudose, Prim-ministru al Guvernului Romaniei, in legatura cu activitatea Bancii Naționale. In continuarea bunei colaborari instituționale existente,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) transmite ca vrea sa aiba o intalnire cu Mihai Tudose, sustinand ca „a luat act” de declaratiile acestuia, dupa ce recent premierul a adus mai multe acuzatii la adresa bancii centrale si a precizat ca va trebui sa aiba o discutie „foarte…

- BNR dorește o intalnire cu Mihai Tudose, dupa ce premierul a reprosat bancii ca nu a stopat devalorizarea leului Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in sedinta din 27 noiembrie, anunta ca „a luat act de declaratiile publice ale premierului Mihai Tudose” in legatura…

- Premierul Mihai Tudose sustine ca este nevoie de o "discutie serioasa" cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Vineri, BNR i-a raspuns premierului. 0 0 0 0 0 0 Banca Nationala…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose a declarat la Antena 3 ca BNR trebuia sa intervina in privinta cursului valutar si nu a facut-o, Adrian Vasilescu, consilierul Guvernatorului Isarescu a explicat la RFI ce poate si ce nu poate sa faca Banca Nationala: "Noi de la Banca Nationala spunem si asta este realitatea:…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6536 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins joi, in linie cu tendinta regionala. Joi, euro a atins nivelul de 4,6546 lei. Leul s-a apreciat vineri, în raport cu euro, în linie cu tendinţa…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu. Este reacția BNR dupa…

- "Pana acum eram acuzați ca intervenim prea mult in piața, ca afectam rezerva. Acum domnul prim-ministru spune ca nu facem destul. Sa ințelegem prin aceasta ca ne recomanda sa creștem dobanda de intervenție, ca acela este instrumentul pe care il avem la dispoziție, pentru a raspunde unei deprecieri…

- Tudose, despre cursul euro/leu: BNR trebuia sa intervina; nu a facut-o Prim-ministrul Mihai Tudose a reprosat Bancii Nationale a Romaniei, joi, intr-o emisiune la Antena 3, ca nu a intervenit pentru a stopa aprecierea euro in raport cu leul si ca a permis bancilor sa reduca nivelul minim al rezervelor.…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, la Antena 3, ca este nevoie de o „discutie serioasa” cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Șeful Executivului spune ca nu exclude ”o razbunare” a unei parți a sistemului…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca este nevoie de o "discuție serioasa" cu reprezentanții BNR pe subiectul privind creșterea euro, susținand ca Banca Naționala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Eu am o parte din explicații, pe de alta parte,…

- ”Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o. In aprilie, BNR, in ințelepciunea ei, le-a spus bancilor din Romania ca sunt bune,…

- Ministerul Finanțelor și Banca Naționala a Romaniei analizeaza oportunitatea introducerii unor criterii legate de venituri pentru cei care vor beneficia pe viitor de programul "Prima Casa", insa acest lucru nu se va aplica incepand de anul viitor, a declarat, vineri, Ștefan Nanu, directorul…