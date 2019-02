Eugen Teodorovici vrea sa schimbe modul in care BEI aloca finantarile: tarile sarace sa primeasca mai multi bani, iar functionarii BEI sa se ocupe de tot!

Stiri pe aceeasi tema

- Modul de alocare a finantarilor pentru investitii la nivelul Bancii Europene de Investitii ar trebui schimbat, o posibila solutie fiind utilizarea unor indicatori, a afirmat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul unei conferinte de presa. ‘Poate ca la nivelul Bancii Europene…

- Grupul Bancii Europene de Investitii (Grupul BEI), compus din Banca Europeana de Investitii (BEI) si filiala sa, Fondul European de Investitii (FEI), a acordat Romaniei in 2018 suma de 1,311 miliarde euro sub forma de imprumuturi, garantii, capitaluri proprii si operatiuni de micro-finantare, a anuntat…

- UPDATE: Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) a identificat solutii de posibile scenarii de adaptare a OUG 114/2018, privind masuri fiscal - bugetare, cu respectarea legislatiei in vigoare, se arata intr-un comunicat al CNSM publicat luni. "În data…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, participa luni, la Bruxelles, la reuniunea Eurogrup în format extins, unde va fi discutata propunerea privind instrumentul bugetar pentru convergenta si competitivitate, informeaza Ministerul de Finanțe.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca a dat dispozitie ca MFP sa nu se mai imprumute in piata, el subliniind ca are toate sumele necesare in Trezorerie pentru finantare pe minimum sase luni. Chiar daca este asa, sase luni...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a cerut demiterea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Ionut Misa. Conform unor surse citate de Antena 3, Teodorovici i-a trimis...

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat un imprumut de 50 de milioane euro pentru finantarea unei conducte care leaga resursele de gaze nou identificate din Marea Neagra de reteaua nationala si cea europeana de transport de gaze. Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria vor beneficia de noua conexiune.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul de buget pentru anul viitor urmeaza sa fie aprobat in sedinta de guvern de saptamana viitoare si va cuprinde toate sumele necesare pentru asigurarea salariilor, asa cum prevede Legea pentru 2019, dar si banii necesari cresterii…