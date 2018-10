Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit, miercuri, in emisiunea „Punctul de intalnire”, despre taxe, impozite, salarii și pensii. Ministrul a vorbit despre principalul atu al Romaniei in...

- Procesul de recalculare a pensiilor pentru acesti beneficiari va incepe la 1 octombrie 2018, principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi fiind fostii angajati din minerit, siderurgie, constructii, cai ferate si alte domenii care s-au incadrat in grupele I si II de munca.…

- ​Proiectul de modificare a legii insolvenței va permite firmelor cu datorii la buget sa scape de acestea prin intrarea statului, pe o poziție minoritara, in acționariatul acestora. Practic, statul nu va mai putea sa recupereze nimic. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, spune ca oricum nu ar fi…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a anuntat marti seara ca din „zona gri” a insolventelor statul poate recupera 63 miliarde de lei, suma de cinci ori mai mare decat cea pe care o anuntase spre sfarsitul lunii iulie. Legea actuala protejeaza firmele aflate in insolventa de executarea silita. Oficialul…

- Proiectul Legii pensiilor va fi publicat joi seara, la ora 21.00, pe site-ul Ministerului Muncii. "Dupa ce am decis asupra formulei de calcul, cea care o sa elimine toate inechitatile care erau in legea pensiilor, automat a trebuit sa facem simulari pe foarte multe dosare. Am facut pe toate…

- Cresterea salariului minim este singura masura luata de PSD care rezista. Scaderea TVA de la 24% la 19%, respectiv 9% la alimente, s-a epuizat, iar preturile aproape ca au revenit la nivelul de unde au scazut cand a inceput sa se reduca TVA-ul, scrie editorialistul Cristian Hostiuc in Ziarul Financiar.…

- In aceasta dupa-amiaza, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila prezinta bilantul primelor sase luni de guvernare. Premierul Romaniei a vorbit despre cele mai relevante masuri din programul de guvernare. Printre acestea, Dancila a vorbit și despre creșterea pensiilor. ”Punctul de pensie s-a majorat…

- Ministrul Finantelor a spus ca vineri ANAF a depus o cerere catre Administratia Nationala de Cadastru prin care cere intabularea imobilului. ”Astazi s-a lamurit tot. Intr-un final, ANAF a trimis o cerere catre Administratia Nationala de Cadastru prin care cere intabularea imobilului lui Klaus…