- "Este o alocare de fonduri in baza Ordonantei 12, care se refera la rectificarea bugetara catre UAT -uri. Sunt cele 1,4 miliarde de lei pe care le-am mentionat de mai multe ori si care se distribuie catre UAT-urile din Romania. Nu este o rectificare, este o hotarare de guvern care va avea o anexa…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca el este cel care a propus ca proiectele de acte normative privind rectificarea bugetara sa fie incluse pe agenda de lucru a sedintei de Guvern de luni si a precizat ca nu exista nicio modificare fata de ce a fost postat pe site-ul ministerului.…

- Prima rectificare bugetara din 2019 Palatul Victoria. Foto: Arhiva Guvernul a facut luni prima rectificare bugetara din 2019, despre care ministrul finantelor a spus ca este una pozitiva si va asigura bani pentru pensii si salarii pâna la sfârsitul anului. Si primariile…

- Rectificarea bugetara este utilizata de Guvern pentru direcționa sume importante de bani catre primari. Se suplimenteaza PNDL-ul cu 1500 de milioane lei, dar se aloca fonduri și pentru echilibrarea bugetara.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat ca proiectul privind rectificarea bugetara va fi postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in cursul acestei saptamani, potrivit Agerpres." Nu s-a decis nimic, nu s-a discutat", a declarat Eugen Teodorovici, luni, la finalul…

- Pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri privind modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si Coalitie si care trebuie corelat cu rectificarea bugetara, a declarat, miercuri seara, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, potrivit…

