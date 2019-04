Stiri pe aceeasi tema

- "Diferenta intre ce rezulta in urma acestui nou indice de referinta, calculat pe baza tranzactiilor interbancare, este sub ceea ce este astazi ROBOR. Avem astazi cred ca 2,60, ROBOR la cotatii este undeva la peste 3,2, deci este clar o scadere. Este o aplicare a acestei noi formule pentru…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a anunțat ca indicele ROBOR va fi inlocuit cu un indicator calculat exclusiv in baza tranzactiilor interbancare. Masura urmeaza sa intre in vigoare din data de 2 mai 2019, iar noul indice se va aplica atat creditelor noi, cat si refinantarii creditelor aflate…

- Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de Ordonanta…

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) modifica modul in care este calculata rata pentru credite, arata un proiect de Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG), publicat, spre consultare publica, marți seara relateaza Mediafax.