"Luam in considerare scaderea TVA de la 19% la 18%. Sub nicio forma TVA nu va crește. Eu nu am aceasta abordare”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.

Masura este ciudata dat fiind ca bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele opt luni cu un deficit de 14,6 miliarde lei, 1,54% din Produsul Intern Brut (PIB), de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate vineri pe site-ul Ministerului Finantelor.