Stiri pe aceeasi tema

- Realizarea unui sistem mai bun de sanatate in tarile in curs de dezvoltare depinde fundamental de finantare, iar un rol esential le revin ministerelor de Finante, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul reuniunii G20 de la Fukuoka, Japonia. 'Suntem incantati ca initiativa…

- Realizarea unui sistem mai bun de sanatate in tarile in curs de dezvoltare depinde fundamental de finantare, iar un rol esential le revin ministerelor de Finante, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul reuniunii G20 de la

- Violeta Stoica Unul dintre cele mai importante contracte de mediu a fost semnat, ieri, la Ploiești, in prezența premierului Viorica Dancila și a mai multor miniștri ai Guvernului Romaniei. Este vorba despre contractul de concesiune a operarii stației de sortare a deșeurilor Boldești Scaieni și a stației…

- Persoanele fizice pentru care baza de calcul a contributiei la sanatate a fost rotunjita la nivelul unui sau, dupa caz, a 12 salarii de baza minime brute vor beneficia de anularea contributiei la sanatate si a penalitatilor aferente perioadei 1 iulie 2015 31 decembrie 2017, a anuntat marti ministrul…

- * Guvernul a decis reducerea TVA la 5% pentru produsele traditionale, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit acestuia, actul normativ era printre cele asteptate si aduce avantaje atat cetatenilor, cat si economiei in ansamblu. * Persoanele fizice pentru care baza de calcul a contributiei…

- Persoanele fizice pentru care baza de calcul a contributiei la sanatate a fost rotunjita la nivelul unui sau, dupa caz, a 12 salarii de baza minime brute vor beneficia de anularea contributiei la sanatate si a penalitatilor aferente perioadei 1 iulie 2015 - 31 decembrie 2017, a anuntat marti ministrul…

- USR cere demisia ministrului de Finante, a declarat deputatul Claudiu Nasui, care a afirmat ca Eugen Teodorovici "a falsificat datele privind deficitul bugetar". "Cerem foarte ferm demisia domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, pentru că a falsificat datele privind…

- Ministerul Finantelor a cerut fiecarui minister si agentiilor din subordine o situatie privind atributiile stabilite si cheltuielile avute in vedere pentru a putea urmari ce se poate elimina ca si cheltuiala publica, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la finalul dezbaterii…