Bursa de Valori Bucuresti a fost promovata de agentia FTSE Russell la statutul de Piata Emergenta Secundara, de la cel de Piata de Frontiera, ceea ce inseamna o recunoastere a progresului facut in ultimii ani de piata de capital din Romania. "Anuntul FTSE Russell de astazi este o decizie istorica pentru Romania, un nou pas catre realizarea unui proiect de tara pentru care am insistat in ultimii ani de zile si care este legat si de procesul de aderare la moneda Euro. Piata de capital romaneasca intra intr-un club mai select al burselor de profil, echivalenta categoriei Tinvestment gradet de care…