- Banii pentru programul ''Masa calda pentru elevi" au fost alocati, iar Ministerul Educatiei trebuie sa vina cu o propunere clara pentru implementarea acestuia, a afirmat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești bune! De luna viitoare…

- Aproape 1.400 de școli, care au in prezent toalete in curte, vor primi circa 10.000 de euro pentru a achiziționa containere moderne cu baie, pana la sfarșitul anului. Acestea vor fi montate langa unitațile de invațamant. De asemenea, va fi construit un pasaj pentru a putea trece copii din școala in…

- Ecaterina Andronescu a spus, la Digi24, ca nu a vazut documentele pe baza carora Ministerul Educației i-a recunoscut licența in medicina a italianului Matteo Politi, dar ca acest lucru „nu permitea și intrarea in profesie”, fiind necesar de un alt document pentru acest lucru. Ministrul a adaugat ca…

- "Sanatatea si Educatia vor fi nu neaparat favorite, dar sunt sectoarele catre care decizia noastra politica a fost sa alocam o foarte mare parte din resursele financiare ale bugetului. Categoric va fi 2% pentru Aparare, s-a promis, se respecta acest nivel si desigur partea de investitii in zona…

- Romania doreste sa participe activ la consolidarea proiectului european si isi propune sa avanseze lucrarile in domeniul economic, financiar si fiscal, in beneficiul statelor membre, a declarat luni ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, in cadrul intrevederii pe care a avut-o la Bucuresti…

- Romania este pregatita sa lucreze intr-un ritm sustinut in cadrul negocierilor privind viitorul buget european pentru perioada 2021-2027, astfel incat sa existe un acord pana la sfarsitul acestui an, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit unui comunicat al ministerului, remis,…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat ca proiectul de buget urmeaza sa fie aprobat si transmis in Parlament spre dezbatere in prima parte a lunii decembrie. "Oricum putem să intrăm şi în paralel (în dezbatere parlamentară - n.r.) pentru că, să spunem,…

- O noua rectificare bugetara ar putea fi discutata, in sedinta de astazi a Guvernului. Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor, care precizeaza ca a fost respectat deficitul bugetar de 3% din Produsul Intern Brut. Sume suplimentare vor primi Finantele, Munca si Sanatatea,…