Stiri pe aceeasi tema

- Pilonul doi de pensii ar putea deveni opțional, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a recunoscut ca statul va face tot posibilul sa-i atraga pe oameni catre pilonul I, pe care-l gestioneaza complet.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila a declarat ca " se lucreaza la un pachet privind pilonul II de pensii". Ea nu a dat detalii insa a aratat ca va avea o discuție pe aceasta tema și cu ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu. Intrebata despre scaderile de contribuții la pensia privata sesizate de mai…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul de Finante Eugen Teodorovici anunta ca sistemul pensiilor private se va schimba, urmand ca din 2019 sa existe o noua lege, iar contribuabilii sa poata opta pentru mutarea contributiei de la Pilonul II la Pilonul I.

- O mostra clara de “ineficiența” a Fiscului a fost descoperita recent de Curtea de Conturi a Romaniei. În 2016, ANAF a tipărit şi trimis degeaba către români şi instituţii peste 4,3 milioane de plicuri cu înştiinţări de plată.…

- Elena Udrea are serioase probleme medicale dupa ce a aflat ca a ramas insarcinata cu gemeni. Fostul ministru al Turismului a pierdut unul dintre copii, iar acum face un anunț care nu va fi pe placul magistraților din țara noastra. Elena Udrea ramane in Costa Rica „Eu știu ca pentru foarte mulți nu conteaza…

- PNL atrage atentia ca, in luna ianuarie, contributia romanilor la Pilonul II de pensii a scazut, diferentele fiind cuprinse intre 4% si 12%. "Din pacate, remarcam inca o minciuna sfruntata marca PSD/ALDE la adresa romanilor in ceea ce inseamna declaratiile publice si realitatea de pe teren.…

- UPDATE. Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Intrebat daca informatiile aparute in spatiul public potrivit carora…

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, modificarea legii leasingului, potrivit caruia contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea bunului. "La leasing lucrurile sunt foarte clare. Am stabilit ca procedura prin care…

- Educatia financiara din Romania ar trebui sa vizeze in primul rand Parlamentul, in contextul in care aceasta institutie joaca un rol important pentru bunul mers al economiei romanesti, a afirmat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la conferinta cu tema „Incluziunea financiara – de la vorbe…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ ‘schimba fundamental’ acest mecanism de plata a contributiilor. ‘Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si in primul rand interesul contribuabilului. (...) Vizavi de acest subiect punctual, trebuie sa discutam la nivelul Guvernului, cu toti colegii, cu ministrul Culturii, la nivelul echipei guvernamentale si vom lua o decizie astfel incat oamenii sa-si…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat joi ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite. "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si…

- "Noi am reformat sistemul de pensii și s-a introdus atat pilonul 2 cat și pilonul 3. Am auzit diverse critici legate de pionul 2. Pilonul 2 este o contribuție pe care o platesc salariații, dar care este administrata privat. Exista anumite semne de intrebare referitoare la eficiența acestor fonduri.…

- Intrebat daca candideaza pentru o funcție la Congresul PSD din weekend, a raspuns simplu "nu". Discuția s-a indreptat spre candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. "Mai este timp", a spus Eugen Teodorovici. "Probabil, in urmatoarea perioada, la nivelul conducerii partidului, se va lua…

- Oamenii din doua sate din Botosani sunt revoltați și cu nervii la pamant, dupa ce preotul care slujeste la bisericile din localitatile lor le-ar fi impus taxe uriașe pentru pensiile lor foarte mici.

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la emisiunea "Exces de putere" ca va simplifica procedurile pentru depunerea de declarații. Potrivit ministrului, "oamenii nu vor mai fi pe drumuri". "Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Antena 3, ca pilonul II de pensii nu se nationalizeaza si nu se desfiinteaza. "Este o optiune pentru fiecare contribuabil, e normal sa fie asa. Optiunea inseamna sa ramai la pilonul I si sa renunti la contributiile la pilonul II", a spus…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul II de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon. "Nu este niciun fel de modificare faţă de ceea ce…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Viorel Suveranul, barbatul din Rovinari care nu recunoaște actele de identitate, ar face parte dintr-o mișcare la nivel național, formata din sute de persoane care s-au declarat suverane. Oamenii au cerut sa renunțe la codul numeric personal pentru ca nu recunosc autoritatea statului roman asupra lor.…

- PACT pentru Romania considera ca PNDL reprezinta „un instrument de redirectionat fondurile publice catre firmele de casa ale puterii politice", solicitand inchiderea acestui program din 2019 si trecerea integrala a bugetului acestuia in cadrul programelor cu finantare europeana. 0 …

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. " (...) vom…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. …

- "Va fi un singur termen de plata a impozitului si va fi un termen rezonabil. Inca nu vreau sa avansez o data, dar va fi rezonabil. Va fi un mecanism mai atractiv. Cei care au depus deja Formularul 600 nu trebuie sa-l mai depuna inca o data. Saptamana viitoare vom prezenta noul mecanism", a declarat, Eugen…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat lși revoluția fiscala au creeat un scandal imens in Romania. Foarte mulți cetațeni spun ca le-au scazut salariile sau ca urmeaza sa scada. Premierul Viorica Dancila spune de ce au scazut unele salarii."Principiul plata egala pentru munca egala…

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Romania a castigat partida disputata impotriva Canadei, in turul I al Grupei Mondiale II din FED Cup, cu scorul de 3-0 si s-a calificat in barajul pentru Grupa Mondiala I. Irina Begu a adus punctul decisiv, duminica, printr-o victorie clara impotriva numarului 319 WTA, Katherine Sebov.Citeste…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (FCER), Aurel Vainer, care a primit miercuri titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului, a declarat ca este un om ca toti oamenii, care a imbratisat tot ceea ce este bine pentru Romania. "Sunt un om ca toti oamenii. Acest lucru m-a ghidat…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat, marți, la Senat, ca au crescut indemnizațiile parlamentarilor in timp ce salariile a zeci de mii de bugetari scad, in unele cazuri cu procente de pana la 40%, iar legea salarizarii unitare, asumata de Parlament, in vara, ar putea fi „perfectata…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, referitor la caderea pietelor bursiere, ca acest lucru nu afecteaza Romania, adaugand ca investitorii sunt interesati de economia romaneasca, avand in vedere imprumutul de doua miliarde de euro pe care l-a facut tara noastra.

- In octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr.186 prin care se permitea plata retroactiva a contribuțiilor de asigurari sociale. Actul normativ, cunoscut sub numele de „cumparare de vechime in munca“, a avut inițial un termen restrans de acțiune, pana pe 27 aprilie 2017. Pentru ca a inregistrat mare…

- Ponorâta este cea mai saraca comunitate de rromi din România. Povestea celor cara traiesc acolo a trecut de mult granitele României, devenind celebri datorita fotoreportajelor care au aparut în special în ziarele din

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Mai mult, Eugen Teodorovici vrea sa reduca birocratia pentru ca relatia cu statul sa fie mai usoara si pentru mediul de afaceri si pentru ceilalti contribuabili. "Va fi OUG prin care vom prelungi termenul de depunere al formularului 600. Atata timp cat se prelungeste nu mai e nevoie sa fie…

- Toma Petcu renunta la portofoliul de la Energie. Ministrul a invocat probleme de sanatate Toma Petcu, ministrul Energiei, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate, au declarat surse politice. În sedinta Biroului Politic…

- Ponta: "Un miliard de euro pleaca din Romania in fiecare luna" Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca in fiecare luna din 2017 cate un miliard de euro a plecat din Romania, in ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si in prezent. "Lucrurile merg în directia…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2017, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) aveau active nete totale de 41,52 miliarde de lei, in crestere cu 26% fata de 31 decembrie 2016. Din aceasta suma, 39,74 miliarde de lei sunt…

- Finalul anului 2017 a venit cu un val de numiri in consiliile de administratie ale celor mai mari companii din energie, controlate de stat sau in care statul are un pachet generos de actiuni. In multe cazuri mandatele sunt doar de cateva luni, lucru care practic anuleaza asumarea oricarei responsabilitati…

- Inmormantarea Majestatii Sale a fost un prilej dureros de reintalnire a celor cinci principese, dar un moment pe care cu toate il asteptau de ani buni. De multi ani, principesele Margareta, Elena, Irina, Sofia si Maria n-au mai fost atat de unite. Trecerea in nefiinta a parintelui lor a fost un prilej…

- Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. Schimbarea orei se face intotdeauna in preajma echinocțiilor de toamna și de primavara, atunci cand ziua este egala cu noaptea, și conversia se petrece intotdeauna intr-o noapte de sambata catre duminica,…