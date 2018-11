Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se va incadra in acest an in tinta de deficit bugetar de sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), in conditiile in care datoria publica va ramane in jurul a 35% din PIB, iar cheltuielile cu asistenta sociala vor creste cu 661 milioane de lei, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,…

- O noua rectificare bugetara ar putea fi discutata, in sedinta de astazi a Guvernului. Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor, care precizeaza ca a fost respectat deficitul bugetar de 3% din Produsul Intern Brut. Sume suplimentare vor primi Finantele, Munca si Sanatatea,…

- Ordonanta a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a Executivului. Prin hotarare de Guvern se va putea stabili nivelul salariului minim diferențiat pentru anumite categorii de salariați: pentru salariații care sunt incadrați pe studii superioare, precum și pentru cei care au o vechime in munca…

- Pretul carburantilor ar putea fi plafonat anul viitor, a anuntat ministrul Eugen Teodorovici. Finantele cauta acum, impreuna cu cei de la Consiliul Concurentei, o solutie pentru ca soferii sa nu mai fie afectati de cresterile constante de pret. Guvernul intentioneaza sa elimine supraacciza pe carburanti…

- Documentul trimis de Guvern Comisiei Europene spune ca salariile bugetarilor vor fi inghetate la nivelul lunii decembrie. Asta ar permite Cabinetului Dancila sa tina diferenta dintre venituri si cheltuieli sub nivelul maxim de 3 la suta din Produsul Intern Brut, limita impusa de Bruxelles. „E prima…

- Guvernul a anuntat sambata seara ca premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un act normativ care “sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect si echitabil al contribuabililor”, titreaza News.ro. Executivul a precizat ca…

- Ministrul Finantelor Publice a declarat marti ca intarzierea rectificarii bugetare, anuntata de presedintele Klaus Iohannis, dupa suspendarea sedintei CSAT, va avea efecte negative asupra asigurarii salariilor, a investitiilor si compensatiile asigurate pentru fermierii afectati de pesta porcina.…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca prim amanarea rectificarii bugetare se pun in pericol o serie de investiții și plata pentru anumite proiecte la nivel central și local.”Luna septembrie, in cazul amanarii rectificarii, ramane neacoperita. De asemenea, partea de investiții…