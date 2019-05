Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca PSD "sigur" nu va pierde majoritatea parlamentara, in urma rezultatelor obținute la alegerile europarlamentare, și in lipsa susținerii UDMR pentru coaliția PSD-ALDE, transmite Mediafax."Nu, asta sigur nu. Aici sigur nu. Pot…

- Liderul Partidului Miscarea Populara spune despre remanierea Guvernului ca ”din punct de vedere tehnic, intr-o situatie similara, presedintele nu poate decat sa ia act de decizia Guvernului, insa aici nu avem doar o situatie fireasca in care se fac remanieri guvernamentale, avem o criza politica,…

- CEX PSD a votat, miercuri, propunerile de miniștri pentru Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Romanilor de Pretutindeni. Este vorba despre deputatul Oana Florea pentru Fonduri Europene și senatorul Liviu Tit Brailoiu pentru Relația cu Romanii de Pretutindeni, informeaza Romania TV.…

- Intalnirea președinteleui Klaus Iohannis cu reprezentanți ai magistraților pe tema situației din sistemul judiciar și a modificarilor aduse legilor Justiției s-a terminat dupa aproape o ora și jumatate. La intalnirea de la Palatul Cotroceni au fost prezenți, printre alții, președintele ...

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu reprezentanti ai autoritatii judecatoresti si ai asociatiilor profesionale ale magistratilor pe tema situatiei actuale din sistemul judiciar s-a incheiat, miercuri, la Palatul Cotroceni, dupa aproape o ora si jumatate de discutii. In debutul intalnirii,…

- Intalnirea președinteleui Klaus Iohannis cu reprezentanți ai autoritații judecatorești și ai asociațiilor profesionale ale magistraților pe tema situației actuale din sistemul judiciar, in care se va discuta Justiție și legile Justiției, Intalnirea președinteleui Klaus Iohannis cu reprezentanți ai,…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, a apreciat, joi, la Antena 3, ca pana la alegerile europarlamentare PSD nu-l va schimba din funcție pe ministrul Justiției, Tudorel Toader.„Nu cred ca va avea loc o astfel de discutie acum. Ai un subiect important si nu cred ca il distrugi…

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Cabinetul Ciolos si membru fondator al Miscarii Romania Impreuna, care mai tarziu a devenit partidul PLUS, a criticat faptul ca formatiunea a cazut in capcana unor discursuri precum cel al renuntarii la proprietatea privata si a explicat ca se „desparte categoric…