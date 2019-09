Eugen Teodorovici: Tactică de a dezinforma românii. Eronat și total mincinos "M-as bucura sa nu mai existe acea mica parte a mediei care sa interpreteze gresit astfel de masuri care se afla in toate statele europene civilizate. Sunt practici europene pe care si noi le aplicam in Romania. A fost aceeasi tactica de a dezinforma romanii, mai ales pe cei din afara țarii, cum a fost si in cazul acelei directive europene care trebuia transpusa in Romania, cu sume de bani trimise in tara. Romanilor li s-a spus, intr-un mod eronat si total mincinos, ca cineva doreste sa impoziteze acele sume trimise in tara. Este o obligatie europeana pentru ca, in cazul acelor sume, peste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

