- 'Sunt convins ca vom gasi o cale discutie si un consens cu toti colegii, si de la ALDE si de la alte partide in comisiile respective reunite, acum ca fiecare va vota sau nu, vom vedea, dar sigur a noastra coalitie PSD-ALDE va vota saptamana viitoare un astfel de proiect', a precizat Teodorovici.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor publice, a declarat, miercuri seara, ca pentru Legea offshore trebuie gasita, cat mai repede, calea de mijloc intre investitori si statul roman, astfel incat sa inceapa exploatarea, deoarece imbunatateste independenta energetica a tarii.

- "Dar interesul Romaniei ? In Parlamentul Romaniei este o batalie fara menajamente pentru legea offshore care vizeaza taxarea extractiei de gaze din Marea Neagra. „Atletii” bataliei sunt Dragnea si Tariceanu. Tariceanu vrea taxe cat mai mici pentru a-si satisface clientela si…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a cerut miercuri retrimiterea in comisii a Legii offshore, in conditiile in care ALDE a acuzat lipsa unei dezbateri reale, iar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat ca trebuie stabilita o formula de calcul care sa permita ambelor parti sa fie cointeresate.…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca este importanta crearea unui PNDL nou, pentru gaze, care sa dea posibilitatea tuturor unitatilor administrativ-teritoriale (UAT) sa construiasca retele pe bani…

- Executivul ar putea discuta saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, o hotarare privind dotarea, gratuit, a copiilor bolnavi de diabet cu un aparat de monitorizare si un dispozitiv de injectare a insulinei, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ‘Am avut o discutie…

- OMV Petrom va lua anul acesta o decizie privind investitia in blocul Neptun Deep din Marea Neagra, insa aceasta va depinde de existenta unui cadrul fiscal stabil si clar, de liberalizarea pietei de gaze si de dezvoltarea infrastructurii de gaze, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, CEO-ul companiei,…