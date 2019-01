Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis luni presedintelui Klaus Iohannis, propunerile de desemnare a ministrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor si Dezvoltarii Regionale. Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este propus pentru asigurarea interimatului la ministerul Transporturilor,…

- „Am propus desemnarea miniștrilor interimari pentru a asigura continuitate in activitatea guvernamentala in toate domeniile, inclusiv la Transporturi și Dezvoltare, portofolii cheie in derularea unor proiecte importante de investiții. Este vital insa, avand in vedere contextul actual, sa gasim soluții…

